Roland Garros2018 Day12: sarà Halep contro Stephens. Fra gli uomini Nadal e Del Potro conquistano la semi

Ci siamo: Simona Halep e Sloane Stephens si affronteranno nell’ultimo atto di questo Roland Garros 2018, conquistando il pass per la finale dopo aver battuto rispettivamente la spagnola Muguruza e l’altra statunitense Keys.

Ci si aspettava maggiore resistenza da parte di Garbiñe ma soprattutto nel primo parziale la prestazione offerta è stata assai deludente: nemmeno un servizio portato a casa, prima di un incoraggiante inizio di secondo set vanificato da un parziale negativo di 4 giochi a zero che l’ha mandata in due set sotto la doccia. Occasione ghiottissima adesso per la Halep, a una sola partita dal primo, agognato successo Slam e desiderosa di vendicare le sconfitte del passato (3 finali perse per lei finora…e per una numero 1 sono molte).

Contro la finalista del 2017 che cercherà quindi di migliorare il risultato dell’anno passato ci sarà l’americana Sloane Stephens: la campionessa in carica degli Us Open ha giocato l’ennesima partita solida a Parigi, mostrando un tennis in crescendo e sfiancando l’avversaria di turno. Contro l’amica rivale Madison Keys, la Stephens ha giocato la partita ideale, quella che tutti gli allenatori teorizzano ma che non sempre i propri giocatori sanno mettere in pratica. Muro invalicabile in difesa e letale bocca di fuoco al momento dell’attacco: ottime percentuali al servizio e pochi unforced. Riuscirà Simona Halep a disinnescare questo meccanismo all’apparenza perfetto?

Fra gli uomini si sono conclusi i due quarti di finale sospesi per pioggia nella giornata di ieri: come in molti sospettavano è entrato in campo la versione indistruttibile di Nadal, quello a suo agio su un campo non troppo pesante e su cui disegnare le proprie geometrie. È stata una sconfitta senza appello per Schwartzman, con un parziale di 13 giochi a 4 che ha regalato al maiorchino l’ennesima semifinale parigina. Certo, se non fosse arrivato Giove Pluvio…chissà come sarebbe andata a finire…

Contro Nadal giocherà Del Potro, che ha chiuso in un attimo ciò che rimaneva del tie break del primo set, ha ceduto sul filo di lana il secondo, ha raddrizzato un terzo che sembrava compromesso dal break ceduto in apertura per poi piazzare la zampata vincente in un quarto set in cui l’equilibrio ha regnato sovrano fino al 5 – 5. Adesso la domanda che tutti si fanno è: avrà energie a sufficienza Del Potro per impensierire il gioco di Nadal?

Abbiamo intanto i primi vincitori di questo Roland Garros: nel doppio misto, in una finale in cui sono scese in campo le due coppie prime favorite del seeding, hanno vinto il croato Dodig in coppia con la cinese di Taipei Chan (ex compagna di doppio di Martina Hingis), che sono riusciti a spuntarla per 10/8 al terzo e decisivo set contro i primi favoriti del seeding Pavic – Dabrowski.

Alessandro Orecchio