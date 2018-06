Marco Cecchinato è l’ottavo giocatore nella storia del tennis italiano ad approdare in una semifinale Slam

8° italiano nella storia a raggiungere una semifinale Slam. 40 anni dopo l’ultima volta con Corrado Barazzutti.

Gli azzurri in semifinale in tutte le epoche

De Morpurgo RG 1930

De Stefani RG 1932,1934

Merlo RG 1955,1956

Pietrangeli RG 1959,1960,1961,1964 – Wimbledon 1960

Sirola RG 1960

Panata RG 1973,1975,1976

Barazzutti Us Open 1977, RG 1978

Le semifinali giocate da un italiano nell’Era Open:

RG 1973 – Panatta (Pilic) L

RG 1975 – Panatta (Borg) L

RG 1976 – Panatta (Dibbs) W

USO 1977 – Barazzutti (Connors) L

RG 1978 – Barazzutti (Borg) L

RG 2018 – Cecchinato (Thiem) ?