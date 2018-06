Roland Garros: I risultati dei Quarti di Finale. Muguruza e Halep è la seconda semifinale. SOSPESO PER PIOGGIA e rimandate a domani i due quarti di finale maschili. Rafael Nadal sotto di un set

La supersfida tra Maria Sharapova (WTA 30) e Garbiñe Muguruza (3) non è stata all’altezza delle aspettative. Troppo evidente infatti la superiorità della spagnola, che ha staccato il biglietto per le semifinali del Roland Garros grazie alla prima vittoria in carriera sulla russa (in 4 match) con un netto 6-2 6-1 in appena 70′ di gioco.

Più tirato è stato invece l’altro quarto di finale della parte alta del tabellone. Alla numero uno al mondo Simona Halep sono infatti serviti tre set per sconfiggere la tedesca Angelique Kerber (12). La rumena, arrivata sino in finale lo scorso anno, si è imposta in rimonta con i parziali di 6-7 (2/7) 6-3 6-2.

Roland Garros Grand Slam | Terra | e36.500.000 – Quarti di Finale

Philippe-Chatrier Court – Ore: 14:00

Garbiñe Muguruza vs Maria Sharapova



GS Roland Garros Garbiñe Muguruza [3] Garbiñe Muguruza [3] 6 6 Maria Sharapova [28] Maria Sharapova [28] 2 1 Vincitore: Garbiñe Muguruza

Rafael Nadal vs Diego Schwartzman



GS Roland Garros Rafael Nadal [1] • Rafael Nadal [1] 30 4 5 Diego Schwartzman [11] Diego Schwartzman [11] 15 6 3

Suzanne-Lenglen Court – Ore: 14:00

Simona Halep vs Angelique Kerber



GS Roland Garros Simona Halep [1] Simona Halep [1] 6 6 6 Angelique Kerber [12] Angelique Kerber [12] 7 3 2 Vincitore: Simona Halep

Marin Cilic vs Juan Martin Del potro



GS Roland Garros Marin Cilic [3] Marin Cilic [3] 5 6 Juan Martin Del potro [5] Juan Martin Del potro [5] 5* 6

Court 1 – Ore: 11:00

Fabrice Santoro / Mansour Bahrami vs Mats Wilander / Mikael Pernfors



GS Roland Garros Fabrice Santoro / Mansour Bahrami Fabrice Santoro / Mansour Bahrami 6 6 Mats Wilander / Mikael Pernfors Mats Wilander / Mikael Pernfors 2 4 Vincitore: Fabrice SantoroMansour Bahrami

Nicolas Jarry / Maximo Gonzalez vs Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert



GS Roland Garros Nicolas Jarry / Maximo Gonzalez Nicolas Jarry / Maximo Gonzalez 4 6 Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert [6] Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert [6] 6 7 Vincitore: Nicolas MahutPierre-Hugues Herbert

Kristina Mladenovic / Timea Babos vs Makoto Ninomiya / Eri Hozumi



GS Roland Garros Kristina Mladenovic / Timea Babos [1] Kristina Mladenovic / Timea Babos [1] 6 3 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 7 6 Vincitore: Makoto NinomiyaEri Hozumi

Katarina Srebotnik / Lara Arruabarrena vs Barbora Strycova / Andrea Sestini hlavackova



GS Roland Garros Katarina Srebotnik / Lara Arruabarrena Katarina Srebotnik / Lara Arruabarrena 3 1 Barbora Strycova / Andrea Sestini hlavackova [2] Barbora Strycova / Andrea Sestini hlavackova [2] 6 6 Vincitore: Barbora StrycovaAndrea Sestini hlavackova

Court 18 – Ore: 11:00

Martina Navratilova / Marion Bartoli vs Nathalie Tauziat / Kim Clijsters



GS Roland Garros Martina Navratilova / Marion Bartoli Martina Navratilova / Marion Bartoli 1 2 Nathalie Tauziat / Kim Clijsters Nathalie Tauziat / Kim Clijsters 6 6 Vincitore: Nathalie TauziatKim Clijsters

Cedric Pioline / John Mcenroe vs Younes El aynaoui / Sergi Bruguera



GS Roland Garros Cedric Pioline / John Mcenroe Cedric Pioline / John Mcenroe 6 7 Younes El aynaoui / Sergi Bruguera Younes El aynaoui / Sergi Bruguera 4 6 Vincitore: Cedric PiolineJohn Mcenroe

Robert Farah / Anna-Lena Groenefeld vs Ivan Dodig / Latisha Chan



GS Roland Garros Robert Farah / Anna-Lena Groenefeld [8] • Robert Farah / Anna-Lena Groenefeld [8] 0 6 5 0 Ivan Dodig / Latisha Chan [2] Ivan Dodig / Latisha Chan [2] 0 4 7 1 Vincitore: Ivan DodigLatisha Chan

Lindsay Davenport / Tracy Austin-holt vs Sandrine Testud / Conchita Martinez



GS Roland Garros Lindsay Davenport / Tracy Austin-holt • Lindsay Davenport / Tracy Austin-holt 0 6 0 Sandrine Testud / Conchita Martinez Sandrine Testud / Conchita Martinez 0 4 1

Court 7 – Ore: 11:00

Nicolas Escude / Arnaud Clement vs Andrei Medvedev / Thomas Enqvist