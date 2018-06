Roland Garros2018 Day10: è un Cecchinato da favola! Thiem annienta Zverev mentre fra le donne sarà ancora Stephens contro Keys

È un giorno che difficilmente potremo dimenticare, come la finale tutta italiana fra Vinci e Pennetta, come i successi in doppio della coppia d’oro Errani – Vinci o come l’urlo di gioia della Schiavone a Parigi: erano anni che il tennis maschile aspettava un risultato del genere e finalmente, dopo 40 anni di attesa, un tennista italiano raggiunge una semifinale Slam. Marco Cecchinato non smette di stupire il mondo del tennis e dopo Carreno Busta e Goffin batte nei quarti di finale un certo Novak Djokovic, in buona forma e in crescita. Il Ceck ha battuto un 12 volte campione Slam, un giocatore che non sarà quell’incredibile dominatore di un paio di stagioni fa ma che al Roland Garros 2018 ha comunque lanciato buoni segnali di ripresa. I primi due set giocati ad altissimo livello, da campione consumato: legittimo il calo del siciliano nel terzo e la fuga del serbo nel quarto. In quel momento quando ci si attendeva un quinto set dove il serbo sarebbe stato il legittimo favorito, il Ceck ha stupito ancora con una forza mentale mai vista e che molti mai avranno che gli ha permesso di forzare il set al tie break, un gioco decisivo in cui non ha tremato e che lo ha portato nell’Olimpo del tennis da terra battuta.

Contro il siciliano ci sarà un Dominic Thiem che in questa seconda settimana parigina sta giocando il suo miglior tennis della stagione su terra, una temporada che finora gli aveva regalato luci ma anche ombre. Ha vinto senza alcun problema contro Alexander Zverev, con il tedesco visibilmente infortunato nel secondo parziale e provato anche dalle battaglie in 5 set dei giorni precedenti. Zverev è rimasto in campo e ha provato a lottare ma per l’austriaco è stata una vittoria facile. Thiem contro Ceck: per uno l’occasione di sfatare il tabu semifinale Slam, per l’altro una favola che non vuole finire.

Fra le donne la prima semifinale parigina riproporrà le protagoniste dell’ultima finale degli Us Open: Keys contro Stephens, con la prima in cerca di rivincite e la seconda che vuole mettere a segno un altro risultato da top player. Oggi ha dovuto faticare Madison, mentre per Sloane tutto facile: la Keys ha vinto in 2 ma faticando e in rimonta contro la Putintseva mentre la Stephens si è sbarazzata in modo irrisorio di un’acerba Kasatkina, ancora discontinua nei momenti importanti di un match. Il tennis americano si prepara a vivere così un’altra grande giornata di sport da assoluto protagonista.

Alessandro Orecchio