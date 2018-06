Roland Garros: Marco Cecchinato fa sognare l’Italia. Dopo 40 anni un azzurro ritorna in semifinale in un torneo dello Slam

Incredibile impresa di Marco Cecchinato che si regala le semifinali del Roland Garros, secondo appuntamento stagionale del Grand Slam.

L’azzurro, che sta facendo sognare tutta l’Italia tennistica, ha sconfitto nei quarti di finale il serbo Novak Djokovic, ex n.1 del mondo, con il risultato di 64 76 (4) 16 76 (11).

In semifinale Marco Cecchinato affronterà l’austriaco Dominic Thiem in una partita che terrà incollata tutta l’Italia tennistica.

Dopo 40 anni un italiano ritorna in semifinale in un torneo dello Slam. L’ultimo che ci riuscì fu Corrado Barazzutti sempre a Parigi nel 1978.

Marco Cecchinato dopo aver vinto il primo set per 6-3 è stato in totale controllo del match, a livello mentale, tecnico e fisico ed il secondo parziale dopo aver recuperato un break di svantaggio è stato decisivo nei momenti importati del tiebreak vinto poi per 7 punti a 4. Calo nel terzo parziale ma poi nel quarto set l’azzurro sotto per 2 a 5 ha recuperato lo svantaggio e poi dopo un incredibile tiè break Marco si è regalato la semifinale Slam.

La partita punto per punto