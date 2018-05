Challenger Vicenza: Il programma di Martedì 29 Maggio

CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5/WC] Stefano Travaglia vs Viktor Galovic

2. [WC] Gian Marco Moroni vs [8] Victor Estrella Burgos

3. [Q] Gianluca Mager vs [SE] Gianluigi Quinzi

4. [1] Lorenzo Sonego vs [LL] Guilherme Clezar

CAMPO 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Gimeno-Traver vs Goncalo Oliveira

2. Joao Domingues vs [2] Yannick Maden

3. [Q] Marc Polmans vs Facundo Bagnis

4. Victor Estrella Burgos / Stefano Travaglia vs [WC] Federico Gaio / Andrea Pellegrino

CAMPO 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Evan King vs Renzo Olivo

2. [SE] Danilo Petrovic vs [3] Sebastian Ofner

3. [4] Hugo Dellien vs Enrique Lopez Perez

4. Sergio Galdos / Renzo Olivo vs Zdenek Kolar / Goncalo Oliveira

CAMPO 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Martin Cuevas vs Gleb Sakharov

2. [Q] Roberto Quiroz vs [6] Matthias Bachinger

3. Luca Margaroli / Fernando Romboli vs Evan King / Nathan Pasha (non prima ore: 14:30)

4. [WC] Nicola Ghedin / Edoardo Sardella vs [2] Ruan Roelofse / Tristan-Samuel Weissborn