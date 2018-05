Roland Garros 2018: analisi del tabellone principale maschile con focus sugli italiani

Chi potrà impensierire concretamente Rafael Nadal nella sua corsa verso l’11esimo Roland Garros della sua carriera? Quale fra gli italiani avrà vita più lunga nel corso del torneo? Il main draw dell’Open di Francia 2018 è stato compilato ed è subito tempo di prime analisi. Andiamo a studiare nel dettaglio il tabellone principale del primo e unico Slam su terra rossa provando a scovare i possibili outsider e le maggiori insidie per i big.

TABELLONE PARTE ALTA

Strada in discesa verso il titolo per Rafael Nadal. Per quanto sia sempre cosa buona e giusta sottolineare come nessun match vada preso sotto gamba, tutto si può dire meno che il sorteggio non sia stato benevolo nei confronti del maiorchino. Il numero uno del mondo bagnerà l’esordio opposto ad un incerottato Dolgopolov per poi affrontare uno tra Pella e Sousa. A questo punto, a meno di suicidi sportivi, si profilerebbe un terzo turno in cui lo spagnolo incontrerebbe uno tra Richard Gasquet o Andreas Seppi contro i quali teoricamente non dovrebbe riscontrare particolari problemi. Il quarto turno, invece, potrebbe riservargli una sfida interessante: Shapovalov o Sock. Il canadese, nonostante sembri più a suo agio anche sul rosso nelle ultime settimane, ha già dimostrato a Roma di non avere ancora le armi per scardinare il gioco di Nadal. Per di più, sulla lunga distanza e al meglio dei 5 set, tendiamo ad escludere un possibile exploit. Anche lo stesso Sock, tutt’altro che in forma in questo scorcio di stagione, difficilmente potrà allarmare Rafa sul rosso. Ai quarti di finale, attenendosi alle mere gerarchie delle teste di serie, Nadal potrebbe incrociare Kevin Anderson. Un accoppiamento, a questo punto del torneo, su cui lo stesso maiorchino avrebbe messo la firma col sangue alla vigilia del sorteggio. Se non sarà il sudafricano a vedersela contro Rafa, probabile che a raggiungere i quarti ci sarà uno tra Diego Schwartzman, Pablo Cuevas, Borna Coric o Phillip Kohlschreiber. Qualunque sarà l’avversario, Nadal dovrebbe avere vita piuttosto facile almeno sino alle semifinali. A questo punto, infatti, ad aspettarlo al varco potrebbe esserci uno tra Marin Cilic e Juan Martin Del Potro. Il croato debutterà contro il redivivo James Duckworth e almeno sino agli ottavi di finale dovrebbe passeggiare senza troppi patemi d’animo. Da qui in poi a poterlo estromettere dal torneo potrebbe esserci uno tra Fabio Fognini e Kyle Edmund. Juan Martin Del Potro, invece, inaugurerà il torneo parigino contro Nicolas Mahut. Il primo vero ostacolo che potrebbe presentarsi nel suo cammino porta il nome di Albert Ramos Vinolas al terzo turno. Nel caso in cui dovesse superare il test contro il mancino di Barcellona, ad insidiarlo agli ottavi potrebbero esserci Tomas Berdych o John Isner. Senza saper né leggere né scrivere, il possibile quarto di finale Cilic-Del Potro è meno scontato di quel che si possa pensare. Sia il primo che il secondo potrebbero benissimo lasciare il torneo anzitempo e regalare a Nadal un cliente, almeno sulla carta, imprevisto. Due nomi su tutti? Kyle Edmund e a seguire Fabio Fognini. Entrambi hanno ottime chance di aprirsi uno spiraglio tutt’altro che proibitivo quantomeno sino ai quarti di finale.

TABELLONE PARTE BASSA

Decisamente più intrigante la parte bassa del draw in cui aleggiano tante incognite e infiniti punti interrogativi. David Goffin, testa di serie numero 8, se la vedrà all’esordio contro Robin Haase. Un inizio tutt’altro che agevole per il belga sebbene più avanti non dovrebbe imbattersi in scogli così insormontabili. Al terzo turno potrebbe esserci Gael Monfils – sempre che il francese trovi un straccio di motivazione nel torneo di casa – mentre agli ottavi il nome più accreditato è quello di Pablo Carreno Busta. Tendiamo ad escludere a priori nel novero dei possibili protagonisti Nick Kyrgios per via dell’infortunio al gomito che lo attanaglia ormai da diverso tempo. Ai quarti di finale, se Goffin dovesse proseguire la sua marcia battendo Carreno Busta, si prospetterebbe un delizioso match contro uno tra Grigor Dimitrov e Novak Djokovic. Il bulgaro debutterà contro Viktor Troicki ma dovrà stare attento in un ipotetico terzo turno contro Fernando Verdasco. Lo spagnolo, come risaputo, è il classico “ammazza-grandi” nelle fasi iniziali dei grandi tornei. Il serbo, invece, partirà ai nastri di partenza opposto ad un qualificato per poi vedersela molto probabilmente con il neo-papà David Ferrer, apparso giustificabilmente con la testa altrove nelle ultime due settimane. In questo spicchio di tabellone non menzioniamo nel lotto dei favoriti Roberto Bautista Agut – a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze – per via della dolorosa perdita della mamma. La speranza è che il ragazzo possa far bene a Parigi ma soprattutto riprendersi dallo shock. Quattro nomi dunque per un posto in semifinale: Goffin, Dimitrov, Djokovic e lontano anni luce per via della sua incostanza Fernando Verdasco. Dando un’occhiata al tabellone sarebbe assurdo non includerlo come quarto papabile. E l’altro quarto di finale chi/cosa ci regalerà? Tutti si aspettano Dominic Thiem – Alexander Zverev, me compreso. L’austriaco incontrerà al primo turno un qualificato per poi incontrare molto probabilmente Stefanos Tsitsipas. Una partita stuzzicante nella quale non riesco a dare più del 20% di chance all’ellenico. Il motivo principale? La tenuta fisica nel 3 su 5. Oltrepassato il greco, l’austriaco potrebbe imbattersi in Matteo Berrettini, un qualificato o Gilles Muller. Non ce ne voglia nessuno ma sarebbe un buonissimo terzo turno per Thiem. Agli ottavi di finale si presenta sullo sfondo un’interessante sfida contro Kei Nishikori. Chi può destabilizzare eventualmente il nipponico nella sua marcia sino a questo punto? Forse un Paire in versione biondo ossigenato oppure Sam Querrey se ritrovasse per strada un pizzico di forma e fiducia. Malgrado lo sforzo, conoscendo giocatori, stati di forma e superficie sarebbe davvero complicato per Nishikori non accedere almeno sino agli ottavi. Alexander Zverev riuscirà a sfatare il tabù Slam approdando per la prima volta ai quarti di finale? Il tedesco affronterà al primo turno Ricardas Berankis (buona pescata sulla terra) e se la vedrà successivamente contro Lajovic o Vesely. Al terzo turno probabilmente incontrerà sul suo percorso Damir Dzumhur mentre agli ottavi di finale dovrebbe – condizionale d’obbligo – affrontare uno tra Stan Wawrinka e Lucas Pouille. Lo svizzero non convince, il francese neanche. In quello spot di tabellone attenzione a Guillermo Garcia-Lopez, il più in forma di tutti. Questa volta Sascha non può fallire.

QUARTI DI FINALE TEORICI SECONDO LE TESTE DI SERIE

[1] Nadal – [6] Anderson

[3] Cilic – [5] Del Potro

[8] Goffin – [4] Dimitrov

[7] Thiem – [2] A. Zverev

FOCUS ITALIANI

Poteva andare meglio ma anche peggio. Andreas Seppi debutterà contro Richard Gasquet in un match che per fattori ambientali e precedenti (francese avanti 6-1) vede l’altoatesino sfavorito. Premesso questo, a nostro avviso sarà una partita aperta contro un Gasquet lontano dalla condizione migliore. Nel caso in cui l’azzurro superasse Richard, al secondo turno ci sarebbe uno tra Jaziri e Youzhny nel remake di una bella sfida già vista agli Internazionali BNL d’Italia vinta dal tunisino a fatica. Se Seppi dovesse trascinarsi sino al terzo turno poi dovrebbe tentare l’impresa del secolo contro Rafael Nadal. Tutt’altro che malvagio il sorteggio per Thomas Fabbiano. Il pugliese, infatti, esordirà contro Matthew Ebden in una partita nella quale bisognerà non lasciarsi sfuggire dalle mani la ghiotta occasione. Se da una parte l’australiano ha vinto recentemente il ricco Challenger sul veloce di Busan mostrando un discreto stato di forma, dall’altra è anche vero che le sue caratteristiche poco si adattano al rosso. In un eventuale secondo turno Fabbiano giocherebbe contro Borna Coric o Philipp Kohlschreiber in un’ipotetica sfida in cui avrebbe chance ridotte al lumicino con entrambi. Paolo Lorenzi, al rientro dall’infortunio al piede, troverà Kevin Anderson al primo turno. Urna poco benevola per un esordio che si preannuncia quasi proibitivo. Nella vita, comunque, non si sa mai. Le luci dei riflettori italici sono tutte puntate su Fabio Fognini. Il ligure bagnerà l’esordio contro Pablo Andujar in un incontro alla portata ma per niente banale. Ad essere sinceri il tabellone è più che discreto per il nostro Fabio: al secondo turno Fabio potrebbe vedersela con Dudi Sela o un qualificato mentre al terzo all’orizzonte si prospetta uno tra Fucsovics ed Edmund. Seppur si profili un terzo turno impegnativo, nulla ci vieta di sognare un eventuale ottavo di finale contro Marin Cilic. Anche qui, con tutti gli scongiuri del caso, l’impresa non è di quelle impossibili. Bisognerà giocare partita dopo partita senza porsi limiti di alcun tipo e senza crearsi troppe aspettative. Buono anche il sorteggio per Cecchinato. Il siciliano se la vedrà contro Marius Copil in un match in cui partirà coi favori del pronostico data la minore attitudine alla superficie del rumeno. Ad attendere Ceck al secondo turno vi sarebbe un qualificato o Kyrgios. Se l’australiano si dovesse essere ripreso saranno guai, in caso contrario pronosticare un terzo turno contro Carreno Busta non sarebbe poi così fantasioso. Punto interrogativo invece su Matteo Berrettini che battezzerà il suo esordio a Parigi con un qualificato. Se dovesse aver la meglio contro mister X, il romano incrocerebbe sulla sua strada un altro qualificato o Gilles Muller per poi eventualmente imbattersi in Thiem al terzo turno. Al momento sarebbe alquanto azzardato stabilire la difficoltà dei primi turni di Matteo senza conoscere i nomi dei suoi avversari. Aver evitato una testa di serie è già però una bella notizia.

PRIMI TURNI

Seppi – [27] Gasquet

Fabbiano – Ebden

Lorenzi –[6] Anderson

[18] Fognini – Andujar

Cecchinato – Copil

Berrettini – Q

@Luca Fiorino