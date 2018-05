Roland Garros: Quali Italiani. Ben cinque azzurri al turno finale

Deborah Chiesa, Martina Trevisan e Francesca Schiavone, sono approdate al turno decisivo delle qualificazioni femminili del Roland Garros.

Simone Bolelli, 20esima testa di serie, è ad un passo dalla qualificazione al tabellone principale del Roland Garros.

Eliminati al secondo turno, invece, Stefano Napolitano e Stefano Travaglia, 31esima testa di serie.

E’ al turno decisivo anche Alessandro Giannessi.

Turno Decisivo Quali

Deborah Chiesa (ITA) c. (3) Arantxa Rus (NED)

Francesca Schiavone (ITA) c. vinc. (10) Evgeniya Rodina (RUS)-Sabina Sharipova (UZB)

Martina Trevisan (ITA) c. Grace Min (USA)

Turno Decisivo Quali

Alessandro Giannessi (ITA) c. Ernests Gulbis (LAT)

(20) Simone Bolelli (ITA) c. Santiago Giraldo (COL)

Roland Garros Qualificazioni Grand Slam | Terra | 2° Turno Quali

Court 6 – Ore: 10:00

2INC. Ernests Gulbis vs Stefano Travaglia



GS Roland Garros Ernests Gulbis Ernests Gulbis 6 6 6 Stefano Travaglia [31] Stefano Travaglia [31] 3 7 1 Vincitore: Ernests Gulbis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Ernests Gulbis 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Stefano Travaglia 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Ernests Gulbis 0-15 0-30 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Ernests Gulbis 0-15 0-30 15-30 0-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ernests Gulbis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Ernests Gulbis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Ernests Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ernests Gulbis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Ernests Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ernests Gulbis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ernests Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ernests Gulbis 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Ernests Gulbis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Ernests Gulbis 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Stefano Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Ernests Gulbis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ernests Gulbis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 10:00

2INC. Alessandro Giannessi vs Tobias Kamke



GS Roland Garros Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 7 6 Tobias Kamke Tobias Kamke 6 2 Vincitore: Alessandro Giannessi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Alessandro Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tobias Kamke 0-30 0-15 0-40 4-2 → 5-2 Alessandro Giannessi 15-0 30-0 40-0 30-0 40-15 3-2 → 4-2 Tobias Kamke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Alessandro Giannessi 0-15 0-15 30-15 40-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tobias Kamke 15-0 30-0 30-15 30-0 40-15 40-30 40-15 40-30 40-40 40-30 A-40 1-1 → 1-2 Alessandro Giannessi 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 Tobias Kamke 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 0*-0 1-0* 2-0* 0*-0 3*-0 2-0* 4*-0 4-1* 5-1* 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Tobias Kamke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Alessandro Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Tobias Kamke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Alessandro Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Tobias Kamke 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Alessandro Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Tobias Kamke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-2 → 3-3 Alessandro Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Tobias Kamke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Alessandro Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tobias Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alessandro Giannessi 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 10:00

Zdenek Kolar vs Stefano Napolitano



GS Roland Garros Zdenek Kolar Zdenek Kolar 6 6 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 3 3 Vincitore: Zdenek Kolar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Zdenek Kolar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Zdenek Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Stefano Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Zdenek Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Stefano Napolitano 0-15 0-30 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Zdenek Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Stefano Napolitano 0-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Zdenek Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Stefano Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Zdenek Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Zdenek Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Zdenek Kolar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Stefano Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Zdenek Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 0-0 → 0-1

Court 16 – Ore: 10:00

Marta Kostyuk vs Martina Trevisan



GS Roland Garros Marta Kostyuk Marta Kostyuk 3 3 Martina Trevisan Martina Trevisan 6 6 Vincitore: Martina Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Marta Kostyuk 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 15-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Marta Kostyuk 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Marta Kostyuk 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2INC. Deborah Chiesa vs Tamara Zidansek



GS Roland Garros Deborah Chiesa Deborah Chiesa 6 7 Tamara Zidansek [14] Tamara Zidansek [14] 4 5 Vincitore: Deborah Chiesa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Deborah Chiesa 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Deborah Chiesa 15-0 15-15 30-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Deborah Chiesa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Deborah Chiesa 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Tamara Zidansek 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Deborah Chiesa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Deborah Chiesa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Deborah Chiesa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Deborah Chiesa 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Deborah Chiesa 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Deborah Chiesa 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Deborah Chiesa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 10:00

Yasutaka Uchiyama vs Simone Bolelli



GS Roland Garros Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 6 3 Simone Bolelli [20] Simone Bolelli [20] 7 6 Vincitore: Simone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Yasutaka Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Yasutaka Uchiyama 0-15 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Yasutaka Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-30 1-2 → 2-2 Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Yasutaka Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Simone Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Yasutaka Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Yasutaka Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Simone Bolelli 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Yasutaka Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Yasutaka Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Yasutaka Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Yasutaka Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3INC. Jamie Loeb vs Francesca Schiavone