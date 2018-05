WTA Nurnberg: Il tabellone principale. Sloane Stephens è la prima testa di serie

WTA Nurnberg | International | Terra | $250.000

(1/WC) Stephens, Sloane vs Putintseva, Yulia

Riske, Alison vs Qualifier

Brengle, Madison vs Lepchenko, Varvara

(WC) Petkovic, Andrea vs (6) Cirstea, Sorana

(3) Bertens, Kiki vs Qualifier

Witthoeft, Carina vs Barthel, Mona

Qualifier vs Qualifier

Flipkens, Kirsten vs (7) Van Uytvanck, Alison

(8) Siniakova, Katerina vs Qualifier

Cepede Royg, Veronica vs Kozlova, Kateryna

Bondarenko, Kateryna vs Watson, Heather

Qualifier vs (4) Zhang, Shuai

(5) Begu, Irina-Camelia vs Larsson, Johanna

Mchale, Christina vs Zheng, Saisai

Arruabarrena, Lara vs (WC) Hobgarski, Katharina

Pliskova, Kristyna vs (2) Goerges, Julia