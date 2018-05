Camila Giorgi dopo la riconciliazione con la Federazione: “tornerò presto a giocare anche con la maglia della Nazionale”

Dal sito ufficiale di Camila Giorgi apprendiamo le parole dell’azzurra dopo la riconciliazione con la Federazione Italiana Tennis.

“Ciao a tutti i miei fans,

volevo dirvi anche attraverso il mio sito che sono contenta che le cose si siano sistemate con la Federazione, e che tornerò presto a giocare anche con la maglia della Nazionale.

Mi ricordo la prima partita, quando a Cleveland abbiamo vinto, e spero di regalare ancora altre vittorie alla Nazionale.

Per i miei tornei, invece, voglio dirvi che ora sono rientrata a casa a prepararmi al meglio per il Roland Garros di Parigi e per i tornei sull’erba.

Ho sentito tanto tifo per me a Roma, sia sul Pietrangeli che sul Campo 2 e volevo ringraziarvi sempre per tutto il supporto che mi date: per me è molto importante!

Un saluto a tutti.

Cami”