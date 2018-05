Petra Kvitova non giocherà a Roma: “Sono completamente esausta. Devo rinunciare a Roma”

Petra Kvitova ha dato forfait per il torneo WTA Premier Five di Roma.

È folle pensare di poter vincere a Parigi. Un anno mi sembra di aver fatto semifinale. Forse posso giocare bene lì. Ma so quanto sia difficile. Vincere Praga e qui mi ha reso molto felice. Allo stesso tempo, uno Slam è una storia diversa. Atteggiamento diverso, palle diverse. Non voglio mettermi pressione. Forse ci sono altre giocatrici che possono fare meglio su terra.

Sono completamente esausta. Devo rinunciare a Roma”.

Il nuovo Md

(1) Halep, Simona vs Bye

Azarenka, Victoria vs Osaka, Naomi

Suárez Navarro, Carla vs Qualifier

Pavlyuchenkova, Anastasia vs (13) Keys, Madison

(9) Stephens, Sloane vs Strycova, Barbora

Qualifier vs (WC) Rosatello, Camilla

Babos, Timea vs (WC) Errani, Sara

Bye vs (7) Garcia, Caroline

(3) Muguruza, Garbiñe vs Bye

Gavrilova, Daria vs Bellis, Catherine

(WC) Schiavone, Francesca vs Cibulkova, Dominika

Sharapova, Maria vs (16) Barty, Ashleigh

(17) Rybarikova, Magdalena vs Konta, Johanna

Qualifier vs Qualifier

Zhang, Shuai vs Buzarnescu, Mihaela

Bye vs (5) Ostapenko, Jelena

(6) Pliskova, Karolina vs Bye

Bertens, Kiki vs Sakkari, Maria

Begu, Irina-Camelia vs Peng, Shuai

Makarova, Ekaterina vs (11) Kerber, Angelique

(14) Kasatkina, Daria vs Qualifier

Qualifier vs Cirstea, Sorana

Martic, Petra vs Tsurenko, Lesia

Bye vs (4) Svitolina, Elina

(8) Williams, Venus vs Bye

Vesnina, Elena vs Siegemund, Laura

Kuznetsova, Svetlana vs Qualifier

Kontaveit, Anett vs (12) Vandeweghe, CoCo

(15) Sevastova, Anastasija vs Mladenovic, Kristina

Qualifier vs (WC) Vinci, Roberta

(WC) Stosur, Samantha vs Qualifier

Bye vs (2) Wozniacki, Caroline