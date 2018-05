Challenger Roma: Il programma di Mercoledì 09 Maggio. Possibile doppio turno per Quinzi, Marcora e Bolelli

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Gianluigi Quinzi vs [LL] Roberto Marcora

2. Alessandro Giannessi vs Adam Pavlasek

3. [1] Ruben Bemelmans vs [WC] Gianluigi Quinzi OR [LL] Roberto Marcora

4. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Alessandro Giannessi / Alessandro Motti

CAMPO 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [LL] Alberto Romero De Avila Senise vs Mohamed Safwat

2. [Q] Kevin Krawietz vs Renzo Olivo

3. Tomislav Brkic vs [2] Laslo Djere

CAMPO 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Simone Bolelli vs Marco Trungelliti

2. [LL] Patricio Heras vs Viktor Galovic

3. [8] Simone Bolelli OR Marco Trungelliti vs [LL] Alberto Romero De Avila Senise OR Mohamed Safwat

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Jozef Kovalik vs Andrej Martin

2. Juan Ignacio Londero vs [5/Alt] Rogerio Dutra Silva

3. [7] Jozef Kovalik OR Andrej Martin vs Vaclav Safranek

CAMPO 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Riccardo Balzerani / Corrado Summaria vs [2] Denys Molchanov / Igor Zelenay

2. Inigo Cervantes / Renzo Olivo vs Juan Ignacio Londero / Fabricio Neis