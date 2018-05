ITF Junior Salsomaggiore: Musetti e Andaloro in semifinale, eliminato Nardi

Continua a dominare il maltempo su Salsomaggiore Terme. Gli organizzatori della trentacinquesima edizione del torneo Internazionale Giovanile si sono visti costretti a dirottare, per l’ennesima volta, l’intero programma sui campi indoor del circolo del Cabriolo.

Sia il tabellone maschile che quello femminile si sono allineati alle semifinali che, pioggia permettendo, si giocheranno nella giornata di domani a partire dalle ore 11 sui campi all’aperto del Tennis Club Salsomaggiore. Oltre a Federica Rossi e Federica Sacco, capaci di raggiungere il penultimo atto del torneo già giovedì, anche Lorenzo Musetti e Fabrizio Andaloro sono riusciti a strappare il pass per le semifinali.

Il primo, testa di serie numero uno, è riuscito a piegare le resistenze del qualificato Gian Marco Ortenzi, che ha tenuto testa per due set prima di cedere di schianto nella frazione decisiva, nella quale ha probabilmente risentito degli otto incontri disputati fra singolare e doppio nei giorni scorsi. Domani affronterà lo svizzero Jeffrey Von Der Schulenburg: 1-0 i precedenti in favore dell’azzurro che si è imposto poche settimane fa al primo turno del torneo di Firenze per 6-0 6-4.

I protagonisti dell’altra semifinale saranno il già citato Fabrizio Andaloro e il tedesco Leopold Zima, quinto favorito del seeding. L’azzurro ha battuto per 7-5 6-4 il qualificato, classe 2003, Luca Nardi, mentre Zima ha liquidato con un doppio 6-3 lo spagnolo Sanchez Jover, secondo favorito del torneo.

Si conoscono, inoltre, le due avversarie di Federica Rossi e Federica Sacco: la prima affronterà Taisya Pachkaleva, terza testa di serie, che ha battuto in tre set la croata Krznaric, mentre la napoletana se la vedrà con la polacca Martyna Kubka (6-2 6-2 ai danni di Matilde Mariani).

Da Salsomaggiore, l’inviato Lorenzo Carini