ATP Monaco di Baviera: I risultati del Day 4. Eliminato Marco Cecchinato al secondo turno

Marco Cecchinato fuori al secondo turno nel torneo ATP 250 di Monaco di Baviera.

Il 25enne di Palermo, numero 59 Atp, best ranking grazie al successo a Budapest (primo titolo Atp in carriera), ha ceduto con il punteggio di 76(5) 61, in poco meno di un’ora e mezzo di gioco, all’ungherese Marton Fucsovics, numero 61 del ranking mondiale.

ATP Munich 250 | Terra | e501.345 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [SE] Marco Cecchinato vs Marton Fucsovics



2. Maximilian Marterer vs [3] Diego Schwartzman (non prima ore: 13:00)



3. [6] Philipp Kohlschreiber vs Mischa Zverev



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Casper Ruud vs [2] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ivo Karlovic / Nenad Zimonjic vs [2] Ivan Dodig / Rajeev Ram



2. Tim Puetz / Jan-Lennard Struff vs [4] Max Mirnyi / Philipp Oswald



3. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Mirza Basic / Marton Fucsovics



Il match deve ancora iniziare