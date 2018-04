ATP Budapest: Andreas Seppi vola in semifinale. Sfida tutta italiana con Marco Cecchinato

Andreas Seppi accede alle semifinali del torneo ATP 250 di Budapest.

Il tennista di Caldaro ha sconfitto nei quarti di finale Nikoloz Basilashvili con il risultato di 64 76 (3) dopo 1 ora e 49 minuti di partita.

Domani in semifinale sfida tutta italiana con Marco Cecchinato con sicuro un azzurro finalista nel torneo magiaro.

Da segnalare che Seppi nel primo set sotto per 3 a 4 e servizio per l’avversario, piazzava da quel momento un parziale di tre game consecutivi, vincendo la frazione per 6 a 4.

L’azzurro però sul 4 pari, 0-40, ha annullato tre delicate palle break che avrebbero mandato Basilashvili a servire per la prima frazione.

Nel secondo set Andreas sotto per 1 a 3, recuperava il break nel sesto gioco, dopo aver annullato una palla del 2 a 4.

Sul 5 pari il tennista di Caldaro annullava tre delicate palle break ed in qualche modo teneva il turno di battuta.

Nel game successivo era il georgiano che riusciva ad annullare tre palle match e portare la frazione al tiebreak, ma qui Seppi si portava subito sul 3 a 0, poi sul 5 a 2, prima di chiudere set e match per 7 punti a 3.

La partita punto per punto



ATP Budapest Andreas Seppi [8] Andreas Seppi [8] 6 7 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 4 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* df 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 ace 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-40 5-4 → 6-4 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 A. Seppi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

A. Seppi – N. Basilashvili

01:48:47

10 Aces 3

2 Double Faults 3

55% 1st Serve % 58%

32/46 (70%) 1st Serve Points Won 32/48 (67%)

17/38 (45%) 2nd Serve Points Won 13/35 (37%)

7/10 (70%) Break Points Saved 7/11 (64%)

11 Service Games Played 11

16/48 (33%) 1st Return Points Won 14/46 (30%)

22/35 (63%) 2nd Return Points Won 21/38 (55%)

4/11 (36%) Break Points Won 3/10 (30%)

11 Return Games Played 11

49/84 (58%) Total Service Points Won 45/83 (54%)

38/83 (46%) Total Return Points Won 35/84 (42%)

87/167 (52%) Total Points Won 80/167 (48%)

55 Ranking 79

34 Age 26

Bolzano, Italy Birthplace Tbilisi, Georgia

Caldaro, Italy Residence Tbilisi, Georgia

6’3″ (190 cm) Height 6’1″ (185 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 174 lbs (79 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2008

9/7 Year to Date Win/Loss 6/10

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$9,195,261 Career Prize Money $1,651,933