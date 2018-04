I voti della Fed Cup: è stata una débâcle azzurra

L’impegno era di quelli difficili, per lo stato attuale del nostro tennis femminile e per la caratura dell’avversaria che poteva contare su una top20 lanciata e in fiducia, su un’esperta doppista e in generale su un collettivo di buon livello. Sarebbe stato un vero e proprio colpaccio ma la realtà ci ha riportato malamente con i piedi per terra: il Belgio ha dominato, l’Italia è stata surclassata, rivelando ancora una volta una crisi del movimento decisamente preoccupante. Genova inoltre si è dimostrata ancora una volta sede indigesta per le nostre squadre…

“Leggerine” le nostre, in un tennis attuale che non può prescindere dalla componente fisica e anche chi doveva apportare una dose massiccia di esperienza ha deluso. Ma andiamo per ordine, con i voti della nostra squadra.

Sara Errani: voto 4.5. Sarita veniva da un buon periodo di forma ma in casa contro la squadra belga è sembrata in balìa dei colpi avversari. Eravamo su terra battuta, idealmente la sua superficie preferita, ma non vi è stata partita. Il primo singolare era quello sulla carta “fattibile” ma la romagnola ha perso malamente in 3 set contro la van Uytvanck: i soliti problemi al servizio, con un movimento nuovamente cambiato e che non solo non ha minimamente reso ma ha anche destabilizzato il tennis di Sarita. 3 set grazie alla solita grinta che l’ha portata a vincere il tie break del secondo ma negli altri due parziali la Errani non ha mai dato l’impressione di poter fare match pari con la belga. Entrare sullo 0-2 contro la Mertens e con l’acqua alla gola ha dato il via infine a un de profundis a tinte azzurre: 4 giochi racimolati contro una giocatrice assolutamente in forma e pochissime note positive. Un match che non fa davvero testo perché andato via rapido e senza lotta: proprio quello che Sara ha abituato a mettere in campo ma che a Genova è mancato. Capitana giocatrice senza mordente.

Jasmine Paolini: voto 5. Il primo giorno contro la Mertens non mi è dispiaciuta, soprattutto in un secondo set che con un po’ di esperienza in più e di cattiveria si poteva anche vincere. Fisicamente soffre troppo la potenza delle avversarie e ancora deve imparare ad appoggiarsi maggiormente ai colpi di quelle avversarie che la vogliono sovrastare: l’età è dalla sua e l’ingresso in top100 fattibile; purtroppo anche lei è finita nella tormenta ed è uscita da questo weekend di Fed Cup con le ossa rotte e l’umore sotto i tacchi. A risultato compromesso è anche scesa in campo in doppio contro Flipkens/Mertens e in coppia con la Chiesa (voto 5.5 per il solo impegno in doppio e contro avversarie davvero affiatate: archiviato il sogno spagnolo si deve ripartire. Deborah è per me la più forte delle giovani leve italiane e deve salire rapidamente a livello di tennis e di classifica): due set a zero per il duo belga, una macchina nel primo set ma a cui è stato tenuto testa dalle nostre nel secondo. Tornare adesso al circuito per provare a trovare vittorie in serie, con il circuito maggiore ancora tabù da sfatare.

Tathiana Garbin: voto 6. La nostra capitana sta facendo un lavoro egregio alla guida delle ragazze, provando a ottenere il massimo dal “poco” a disposizione. Scelte obbligate o meno, la Garbin ha cercato ancora una volta di mescolare esperienza e freschezza: purtroppo contro il Belgio la differenza di livello in campo si è notata tutta e nessun miracolo è stato compiuto. Ma Tathiana è donna di tennis e mi sembra sappia cosa si possa e debba fare.

Alessandro Orecchio