Fabio Fognini a Montecarlo: è una nuova occasione mancata?

Poche settimane fa, dopo una bella campagna sudamericana su terra battuta e prima dei Masters1000 americani di Indian Wells e Miami, lanciavamo dalle pagine di Livetennis una domanda: Fabio Fognini può ambire alla top10? Poche settimane dopo, ci troviamo di fronte a un Fabio che non ha raccolto i frutti sperati né fatto i punti che ci auspicavamo e piuttosto che parlare di possibile approdo fra i primi 10 giocatori del mondo ci ritroviamo a discutere se le ultime sconfitte del numero 1 italiano abbiano più il sapore dell’occasione mancata.

A Montecarlo Fabio dopo un primo turno dove non ha brillato è caduto contro il tedesco Struff, un onesto giocatore per carità ma di certo non quel campione che possa far svegliare Fognini dai sogni di gloria dolcemente cullati. Il tedesco ha giocato un buon match (confermato dall’incontro successivo contro Alexander Zverev) ma la sensazione è che ancora una volta il bello e il cattivo tempo l’abbia fatto proprio l’italiano, a tratti indolente e incapace di tenere colpi basilari in campo, chiamando anche un MTO ma poi vincendo un match bello tosto in doppio poco dopo insieme a Simone Bolelli.

Il tifo era tutto per lui, era il favorito, contro un giocatore che sulla carta doveva battere senza problemi: e forse proprio qui sono arrivate le difficoltà. Sembra quasi che quando una meta importante si avvicina Fabio in prima persona faccia di tutto per non raggiungerla. La sensazione che rimane è di un gran peccato, perché questi treni che ancora passano abbastanza frequentemente…prima o poi smetteranno di passare, e piuttosto che di approdo in top10 si comincerà a parlare di permanenza in top50.

È un giocatore che ti appassiona Fabio, con i suoi saliscendi che lo portano a vittorie importanti ma anche a cadute fragorose: per molti la sua classifica attuale (top20) o il best ranking del passato sono il frutto di un’oculata programmazione, con tornei cosiddetti minori che hanno portato punti utili in cascina; per altri invece Fabio ha ancora copi importanti in canna e i traguardi da top player sono alla sua portata. La verità personalmente credo stia nel mezzo: può ancora fare tanto Fabio, anche se alle prove difficili quest’anno non ha risposto presente. Il futuro si spera possa essere dolce e arrivare quel guizzo da campione (Roma o Roland Garros?) che metta a tacere gli scettici e consacrarlo come il più forte tennista italiano degli ultimi anni: io ci credo, credo nel suo talento, credo nel suo exploit perché se vedo giocare Fabio vedo un tennista davvero forte e dotato di colpi assolutamente spettacolari. E le malelingue o il tifo che non sa proprio tifare (permettetemi il gioco di parole…) mi piacerebbe che per una volta finissero nell’angolo.

