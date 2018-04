John Isner raggiunge quota 10.000 ace

Un periodo speciale per John Isner. Dopo il successo di Miami – nel suo primo Masters 1000 vinto della carriera – e le fatiche di Davis, il tennista nativo di Greensboro si rende ancora protagonista. Nonostante l’uscita di scena a Houston per mano di Steve Johnson, Isner è riuscito a superare un traguardo ragguardevole. In virtù dei 28 ace scagliati contro il proprio connazionale in Texas ha raggiunto e oltrepassato infatti quota 10.000 ace.

Tennisti con più ace nella storia

Ivo Karlovic: 12.622

Roger Federer: 10.463

Goran Ivanisevic: 10.131

John Isner: 10.009