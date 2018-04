Challenger Nanchang: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

Challenger Nanchang | Indoor | $50.000

(1) Donskoy, Evgeny vs (WC) He, Yecong

Yang, Tsung-Hua vs Grigelis, Laurynas

(WC) Xia, Zihao vs Qualifier

Whittington, Andrew vs (5) Hemery , Calvin

(4) Ramanathan, Ramkumar vs (WC) Wu, Yibing

Safranek, Vaclav vs Wu, Di

Harris, Lloyd vs Nedovyesov, Aleksandr

Qualifier vs (7) Ito, Tatsuma

(8) Bolt, Alex vs Kwon, Soonwoo

Ilkel, Cem vs Gunneswaran, Prajnesh

(WC) Gao, Xin vs Li, Zhe

Safwat, Mohamed vs (3) Halys, Quentin

(6) Soeda, Go vs Ortega-Olmedo, Roberto

Qualifier vs Zhang, Ze

Majchrzak, Kamil vs Qualifier

Lee, Duckhee vs (2) Thompson, Jordan