Le insinuazioni di Goran Ivanisevic sullo stato di salute di Juan Martin Del Potro

Juan Martín Del Potro ha battuto Milos Raonic nei quarti di finale del torneo di Miami, in un incontro che è stato nuovamente contrassegnato da una richiesta di assistenza medica da parte dell’argentino, che ha portato Goran Ivanisevic, allenatore di Milos Raonic, a fare alcune insinuazioni in diretta sulla televisione nordamericana.

“Del Potro si sta comportando come se fosse infortunato. Cammina lento. È un maestro nel fare questo. Lo ha fatto anche a Indian Wells contro Milos” – dichiara Ivanisevic.

La Torre Tandil assicura che nulla di questo è un bluff: “Fisicamente sono al limite. Mi fa male tutto e non posso spiegare al fisioterapista quali sono i miei problemi.

È stata una partita sfiancante. Ho utilizzato tutta l’energia che avevo, ho dato tutto. Raonic ha giocato molto bene, molto meglio rispetto a Indian Wells. Il mio merito più grande è stato non mollare e in questo mi ha aiutato il pubblico. Non è bello soffrire così tanto per vincere una partita ma bisogna essere preparato per questo”.