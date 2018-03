La 100 esima partita vinta da Juan Martin Del Potro in un torneo Masters 1000

E ‘stata una grande giornata quella di ieri per Juan Martin del Potro. L’argentino dopo aver battuto dopo una dura lotta Milos Raonic assicurandosi un posto per le semifinali del torneo di Miami ha anche conquistato la 100 esima partita vinta in un torneo Masters 1000.

Questa è stata la 15a vittoria consecutiva per l’attuale numero 6 del mondo, che ha vinto Indian Wells e Acapulco, in Messico, all’inizio di marzo.

Ora, la “torre di Tandil” avrà in semifinale la sfida con John Isner.