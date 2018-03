Masters 1000 Miami: Thanasi Kokkinakis elimina Roger Federer che perde la prima posizione mondiale (Video)

Roger Federer non sarà più il numero uno al mondo dopo il Masters 1000 di Miami. Il basilese è stato battuto da Thanasi Kokkinakis (175), che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 (7/4) ed ora affronterà lo spagnolo Fernando Verdasco (39), che ha regolato in rimonta il connazionale Guillermo Garcia-Lopez (69) per 4-6 6-0 6-2. Roger doveva raggiungere i quarti di finale a Key Biscayne per mantenersi in vetta al ranking ATP.

Il fresco finalista di Indian Wells è entrato bene in partita, trovando il break nel quarto gioco del primo set e mostrandosi solido nei propri turni di battuta. Dalla seconda partita il servizio ha però assistito meno Roger, soprattutto sulle seconde palle, ed ha permesso all’australiano di pareggiare i conti.

Nella terza frazione il tennista aussie è rimasto aggrappato al match con i denti, rimandando il verdetto al tie-break, nel quale si è a sorpresa mostrato più freddo del rossocrociato. È la seconda sconfitta dell’anno per Federer dopo quella nella finale californiana di una settimana fa.

La partita punto per punto



ATP Miami Roger Federer [1] Roger Federer [1] 6 3 6 Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 3 6 7 Vincitore: T. KOKKINAKIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Federer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 R. Federer 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

9 Aces 73 Double Faults 765% 1st Serve % 52%45/55 (82%) 1st Serve Points Won 44/57 (77%)16/29 (55%) 2nd Serve Points Won 29/53 (55%)2/3 (67%) Break Points Saved 4/5 (80%)15 Service Games Played 1513/57 (23%) 1st Return Points Won 10/55 (18%)24/53 (45%) 2nd Return Points Won 13/29 (45%)1/5 (20%) Break Points Won 1/3 (33%)15 Return Games Played 1561/84 (73%) Total Service Points Won 73/110 (66%)37/110 (34%) Total Return Points Won 23/84 (27%)98/194 (51%) Total Points Won 96/194 (49%)