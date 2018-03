Wta Miami Open: Camila Giorgi cede all’esordio a Donna Vekic (Video)

Al rientro in campo dopo un mese di assenza, Camila Giorgi viene regolata all’esordio del Miami Open da Donna Vekic in un’ora e 6 minuti di gioco. La croata si è imposta col punteggio di 6-0 7-5 in un match dai due volti. Se nel primo set si è assistito ad un autentico monologo di Vekic, nella seconda frazione l’azzurra è riuscita a mostrare, seppur a sprazzi, qualche piccolo lampo del suo tennis esplosivo ed imprevedibile a cui siamo abituati. Esclusi gli ultimi due giochi del match, Giorgi è salita di livello dalla metà del secondo parziale palesando più una mancanza di ritmo partita che non un ritardo di condizione dal punto di vista atletico e fisico. Un doveroso plauso alla tennista di Osijek, abile sia ad approfittare dei tanti gratuiti commessi dalla marchigiana ma anche ad orchestrare tatticamente le trame offensive nel modo giusto sciorinando un tennis brillante e cinico in diverse occasioni. In virtù del successo di questa notte, Donna Vekic approda al secondo turno del Miami Open dove affronterà Elena Vesnina.

PRIMO SET

Camila Giorgi cede immediatamente il servizio a zero commettendo un doppio fallo e altri tre gratuiti con i colpi di inizio gioco. Donna Vekic consolida il break di vantaggio approfittando di un avvio a rilento della Giorgi che non riesce a trovare le misure del campo neanche con la risposta, specialmente col dritto. La croata, dal canto suo, è centrata, tiene agevolmente botta e prevale anche negli scambi prolungati da fondo. Le difficoltà per la marchigiana sono palesi: zero punti vinti alla battuta e altro break consegnato nelle mani di Vekic che può allungare e tentare la fuga nel primo set. La 21enne croata non si lascia pregare e grazie alla miriade di errori non forzati collezionati da Giorgi ipoteca la prima frazione issandosi sul 4-0. Nonostante i primi tre punti di fila conquistati dall’azzurra nel quinto game, Vekic riemerge e opera addirittura il terzo break non consentendo ancora a Camila di sbloccarsi nel punteggio. La numero 55 del ranking WTA è inarrestabile e gioca un tennis efficace e consistente senza dar modo alla sua avversaria di entrare in partita. Donna Vekic, che appare in giornata di grazia, chiude agevolmente il primo set con un ace e si aggiudica la frazione per 6-0 in appena 20 minuti di gioco. Un primo parziale da dimenticare per Giorgi a dir poco costellato da un’infinità di gratuiti da ogni lato del campo – in particolar modo col dritto – e dai soli 6 punti vinti contro i 27 della tennista di Osijek.

SECONDO SET

L’azzurra riesce a porre fine alla striscia positiva di game messa a referto da Vekic e parte finalmente con il naso avanti nella seconda frazione. La croata non si placa e mette in mostra un tennis sublime e concreto dimostrando fra l’altro uno spiccato acume tattico: non appena ne ha l’occasione, infatti, è abile a sollecitare il dritto di Giorgi e ad ingaggiare il duello sulla diagonale di destra proponendole palle molto cariche. La marchigiana, in difficoltà, non è in grado di trovare ritmo e si vede sgusciar via la 21enne di Osijek. Vekic, infatti, non solo pareggia i conti ma strappa anche il servizio all’azzurra per la prima volta nella frazione ottenendo fra l’altro ben otto punti consecutivi tra secondo e terzo game. La croata conferma il break di vantaggio con assoluta autorità e si issa sul 3-1 convincendo e spadroneggiando sotto ogni aspetto. Camila reagisce e rimane a ruota nel punteggio giocando il suo miglior game del match in virtù di un rovescio più incisivo e stabile. Donna Vekic rimane insaziabile e ingiocabile per lunghi tratti, Giorgi invece continua a sentire poco la palla andando spesso e volentieri fuori giri nello scambio. La croata, in grande spolvero, prosegue imperterrita a recitare una condotta di gara encomiabile – aiutata come se non bastasse anche da una buona prima di servizio – e si avvicina sempre di più al traguardo. La marchigiana rimane in scia e sfrutta successivamente un turno di battuta deficitario per Vekic – nessuna prima di servizio in campo e un doppio fallo a chiudere l’opera – procurandosi il primo break dell’incontro alla prima chance utile. Al primo passaggio a vuoto nel match della propria rivale odierna, Camila Giorgi si mostra pronta e reattiva a cogliere l’occasione ricucendo dapprima lo strappo per poi portarsi al comando sul 5-4 in virtù di un rovescio lungolinea fenomenale e grazie ad una pessima palla corta tentata dalla giocatrice di Osijek. La croata inizia a soffrire un po’ ma si leva dall’impaccio riagguantando l’azzurra nel punteggio e venendo a capo di un decimo game a dir poco lottato. Con ancora in testa l’occasione precedente in cui si era portata sullo 0-30 e aveva trascinato Vekic ai vantaggi, l’azzurra i getta via alle ortiche il turno di battuta successivo aprendo con due sanguinosi doppi falli. Un break pesante incassato da Camila che permette alla numero 55 del mondo di andare a servire per il match dopo il cambio campo. Donna Vekic decide di chiudere la contesa e supera Camila Giorgi 6-0 7-5 in un’ora e 6 minuti di gioco approdando al secondo turno del Miami Open.

La partita punto per punto



WTA Miami Camila Giorgi Camila Giorgi 0 5 Donna Vekic Donna Vekic 6 7 Vincitore: D. VEKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 C. Giorgi 0-15 df 0-30 df 0-40 5-5 → 5-6 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Vekic 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 0-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

C. Giorgi – D. Vekic

01:06:19

1 Aces 3

4 Double Faults 1

71% 1st Serve % 50%

16/34 (47%) 1st Serve Points Won 20/23 (87%)

4/14 (29%) 2nd Serve Points Won 13/23 (57%)

0/5 (0%) Break Points Saved 0/1 (0%)

9 Service Games Played 9

3/23 (13%) 1st Return Points Won 18/34 (53%)

10/23 (43%) 2nd Return Points Won 10/14 (71%)

1/1 (100%) Break Points Won 5/5 (100%)

9 Return Games Played 9

20/48 (42%) Total Service Points Won 33/46 (72%)

13/46 (28%) Total Return Points Won 28/48 (58%)

33/94 (35%) Total Points Won 61/94 (65%)

62 Ranking 55

26 Age 21

Macerata, Italy Birthplace Osijek, Croatia

France Residence Monte Carlo, Monaco

5′ 6″ (1.68 m) Height 5′ 10″ (1.79 m)

119 lbs. (54 kg) Weight 141 lbs. (64 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (2012)

8/4 Year to Date Win/Loss 4/7

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 2

$2,540,982 Career Prize Money $1,804,891

Luca Fiorino