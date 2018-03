Masters 1000 Indian Wells, Matteo Berrettini lotta ma cede in tre set a Daniil Medvedev

Giornata nefasta per i colori azzurri. Matteo Berrettini, ripescato nel main draw del Masters 1000 di Indian Wells per via del forfait di Nick Kyrgios, cede il passo a Daniil Medvedev e vede sfumare la prima vittoria in un torneo di suddetta categoria. Il russo vince in rimonta col punteggio di 6-7(6) 7-5 6-4 in 2 ore e 41 minuti di gioco recuperando un set, un break e annullando ben 5 chance di doppio break al romano di cui tre di fila nel corso del quinto gioco del secondo parziale. Una ghiotta chance mancata dall’azzurro che ha dimostrato di poter tranquillamente giocare al livello del suo rivale odierno ma di peccare in esperienza e concretezza nei momenti chiave dell’incontro. Il moscovita accede così al terzo turno dove affronterà il vincente dell’incontro tra Horacio Zeballos e Pablo Carreno Busta.

PRIMO SET

Il set d’apertura si apre con Berrettini alla battuta. L’azzurro si aggiudica senza problemi il game d’apertura del match lasciando intendere chiaramente di volersi affidare ai colpi di inizio giocando aggredendo non appena ne ha la possibilità. Medvedev fatica e non poco nel game successivo ma risponde presente al romano. I servizi predominano, l’impressione è che il set si possa giocare su pochi punti. Le prime palle break affiorano nel quinto game e sono a favore del russo. Matteo è bravo ad annullarle entrambe prima con un servizio vincente e poi con una smorzata molto ben calibrata. L’azzurro sbroglia una situazione decisamente critica e viene a capo di un game giocato con grande personalità. L’approccio tattico al match di Berrettini è inappuntabile: scardinare i colpi piatti e penetranti del moscovita attraverso il back di rovescio direzionato sul dritto di Medvedev nel tentativo di fargli giocare tante palle basse e soprattutto mettergli pressione verticalizzando verso la rete il più possibile. Si procede on serve senza particolari indugi almeno sino al dodicesimo gioco con Daniil Medvedev al servizio. Matteo ha una ghiotta chance di incamerare il primo set ma il russo fa muro. La lotteria del tie-break, come si suole dire, è l’epilogo più giusto nonostante ai punti Berrettini abbia meritato qualcosina in più. A questo punto succede l’inverosimile. L’avvio nel tie-break è pessimo per l’azzurro che vede scappar via il moscovita di due minibreak. Un vincente del russo sembra il preludio per una frazione oramai ai titoli di coda quando invece accade l’imponderabile. Avanti 6-1 il russo inizia a tremare, fa harakiri e viene rimontato da Berrettini che ha il merito di non gettare la spugna e rimanere incollato a giocare punto a punto. L’azzurro si assicura il set e il tie-break col punteggio di 8-6 ottenendo mettendo a referto sette punti consecutivi e chiudendo con un vincente pauroso col dritto incrociato in arretramento da almeno tre metri dalla riga di fondo.

SECONDO SET

Daniil Medvedev comincia al servizio e parte con la testa avanti. Matteo Berrettini non solo tiene la battuta con estrema disinvoltura ma piazza anche il break attraverso una risposta profonda al centro di rovescio che gli consente di attaccare la rete e di chiudere con una volée ottimamente dosata. Chiamato a servire per consolidare il vantaggio, il giovane romano cancella dapprima una palla del controbreak grazie al servizio per poi salire sul 3-1. L’azzurro è scatenato e in fiducia tanto da procurarsi altre tre palle break consecutive per cercare di ipotecare l’incontro: il russo, dal canto suo, non fa una piega e si issa ai vantaggi cancellando successivamente altre due chance di break a favore di Berrettini che ne spreca in particolare una in malo modo con una palla corta un po’ troppo pretenziosa. L’allievo di Santopadre subisce il contraccolpo e cede il break di vantaggio nel sesto game. Rientrato disperatamente in carreggiata, Daniil Medvedev opera il sorpasso sul 4-3 riuscendo ancora una volta a neutralizzare una palla break ad un Berrettini tutt’altro che cinico. Il russo opta sempre più spesso per la soluzione servizio esterno da destra e rovescio anticipato verso il lato sinistro del campo di Berrettini. Si procede seguendo l’ordine dei servizi sino al fatale 12° game: l’azzurro è troppo frettoloso e poco lucido e più di una volta attacca col dritto sul rovescio del russo. Una gran risposta di dritto in diagonale chiudere la seconda frazione a favore di Medvedev che fa suo il secondo set col punteggio di 7-5 e rimanda ogni discorso al terzo e decisivo parziale.

TERZO SET

L’inizio di frazione non è dei più incoraggianti per Matteo. Il moscovita infatti parte subito forte assicurandosi il turno di battuta inaugurale del set e il break nel game successivo. Tradito l’azzurro dal suo marchio di fabbrica, ovvero un dritto di cui perde totalmente il controllo e che sembra lo stia facendo sprofondare nella più totale sfiducia. Quando la partita sembra ormai incanalata nella direzione di Medvedev, Matteo reagisce con grande personalità riprendendosi il maltolto e ricucendo lo strappo sul 2-2 non prima di aver rimontato da 0-40. Nel corso del game Berrettini si dimostra poco avveduto spostandosi sul lato sinistro per incidere col dritto inside-out esponendosi al rovescio lungolinea del russo ma al contempo rimedia giocando palle più cariche col dritto ingaggiando un duello sulla diagonale di destra col dirimpettaio russo.Entrambi tengono i rispettivi turni di battuta senza troppi grattacapi concedendo un punto a testa ciascuno sino al nono game. Berrettini si incita, gioca con determinazione e si va a guadagnare una preziosa palla break che se sfruttata gli consentirebbe di andare a servire per il match. Svanita la prima, il romano se ne procura una seconda che sciupa sciaguratamente col dritto lungolinea con tutto il cross lasciato scoperto dal moscovita. Daniil Medvedev salva la pelle, tiene il servizio e si issa sul 5-4. Chiamato a servire per rimanere nel match, Berrettini si irrigidisce e patisce particolarmente il momento di pressione. Il russo, arrivato a palla match, attacca intelligentemente sul rovescio e conquista l’accesso al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells superando col punteggio di 6-7(6) 7-5 6-4 un buon Matteo Berrettini.

Luca Fiorino