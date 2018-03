Ancora problemi per Bernard Tomic

Il momento non è per nulla facile per Bernard Tomic, l’ex top 20 atp attualmente lontano dal tennis, è stato coinvolto in un’altra controversia, questa volta in modo indiretto.

Il venticinquenne conclusa una serata in un nightclub sulla Gold Coast con il suo team e alcuni suoi amici, quest’ultimi sono stati accusati di aver immesso una sostanza illegale (un tipo di droga) nella bevanda di una ragazza di 21 anni, Paige McCarthy, che ha presentato una denuncia alle autorità dopo essere svenuta e aver passato una notte in ospedale.

I dirigenti della discoteca hanno commentato la questione: “Sappiamo cosa è successo e siamo molto preoccupati per le conseguenze. Le immagini delle telecamere di sicurezza verranno analizzate dalla polizia.”

Tomic dovrà essere ascoltato come testimone dalle autorità locali.