ITF Junior “Città di Firenze”: pubblicate le entry list

E’ partito il countdown: tra poco meno di un mese, il 26 marzo, prenderà il via la quarantatreesima edizione del torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”. Si giocherà, ovviamente, al CT Firenze sulla terra battuta: gli organizzatori sono riusciti a mantenere la categoria dello scorso anno, G2, e proprio per questo saranno tanti i ragazzi e le ragazze da seguire con un occhio di riguardo.

I primi due giorni saranno, come da tradizione, dedicati ai tabelloni di qualificazione mentre gli incontri del tabellone principale scatteranno mercoledì 28 marzo per culminare con le finali che si giocheranno nella giornata di lunedì 2 aprile.

Il countdown è scattato dal momento in cui l’ITF (International Tennis Federation) ha pubblicato sul proprio sito le entry list della manifestazione.

In ambito maschile è il rumeno Filip Cristian Jianu, numero 26 delle classifiche mondiali, il più serio accreditato a firmare il proprio nome sull’albo d’oro ed a succedere nell’albo d’oro del torneo al vincitore 2017 Francesco Forti, impegnato in questi giorni nel Futures di Trento e già entrato a pieno ritmo nel mondo del “primo professionismo”.

Al momento sono tre gli azzurri ai nastri di partenza nel tabellone principale: si tratta di Lorenzo Musetti, reduce dai quarti di finale raggiunti l’anno scorso, Davide Tortora e Giulio Zeppieri, tornato a cimentarsi sui tornei Juniores dopo la tournée australiana di gennaio.

Dovrebbe essere la bulgara Gergana Topalova, n.31 ITF, la prima favorita per il successo nel torneo femminile.

Mancheranno, per limiti di età, le due finaliste dello scorso anno, Tatiana Pieri e Federica Bilardo, ma non per questo non ci saranno nostre connazionali impegnate: la più forte, stando alla carta, è la n.93 Giulia Peoni, seguita a distanza da Lisa Piccinetti. Attualmente solo loro due saranno al via nel main draw, mentre nelle qualificazioni ci sarà, con tutta probabilità, una folta pattuglia guidata dalla giovane classe 2002 Federica Sacco.

Ulteriori aggiornamenti in merito alle entry list del torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze” saranno pubblicati su LiveTennis il prossimo 8 marzo. Restate con noi, sta per iniziare la serie di tornei Juniores in Italia!

Lorenzo Carini