Stefano Travaglia travolge il francese Gaston e si regala Berdych al secondo turno dell’Atp di Marsiglia.

Agile vittoria per Stefano Travaglia al primo turno Atp 250 di Marsiglia (Indoor, €645.485).

L’azzurro ha superato il giovane francese Hugo Gaston, 17 anni, Mr. 1341 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e un minuto di gioco.

Al prossimo turno trova il forte ceco Berdych, in un incontro all’apparenza chiuso.

Bella prova di Travaglia, potente al servizio e sicuro nei colpi da fondo campo. L’azzurro approfitta di un sorteggio favorevole e di un avversario inesperto per approdare a un secondo turno insidioso quanto affascinante. Steto non ha mai sofferto e ha incamerato punti pesanti per la classifica.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: la superiorità di Steto si nota subito.

Pronti via e l’azzurro brekka, mettendo il set in discesa.

L’azzurro si limita a controllare, l’avversario ha buoni colpi ma mostra inesperienza e limiti. Travaglia è bravo ad approfittarne e a non concedere nulla al servizio.

Il quinto lottatissimo game chiude le ostilità: Stefano ha bisogno di ben tre break point per strappare il servizio all’avversario ma passa. E’ 4-1 per l’italiano.

Il set non ha ormai più nulla da dire e l’azzurro si limita a controllare la situazione.

Nell’ottavo gioco, al secondo set point a disposizione, Travaglia chiude.

E’ 6-2 in 32 minuti di gioco.

Secondo set: parziale che dura solo due game, poi l’italiano dilaga.

Travaglia trova il break ai vantaggi già nel terzo game poi Gaston si scioglie.

Il francese sbaglia molto e sembra non crederci più, Stefano non si fa pregare e ne approfitta: break a zero nel quinto game e 4-1 Travaglia.

Il match non ha più nulla da dire e Steto porta a casa un’agevole vittoria.

Al primo match point è 6-2 per Travaglia in 29 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Marseille Hugo Gaston Hugo Gaston 2 2 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-5 → 2-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 2-6 H. Gaston 15-15 ace 30-15 40-15 1-5 → 2-5 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 1-5 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

H. Gaston – S. Travaglia

00:59:45

4 Aces 7

1 Double Faults 2

47% 1st Serve % 57%

16/26 (62%) 1st Serve Points Won 20/24 (83%)

11/29 (38%) 2nd Serve Points Won 12/18 (67%)

2/6 (33%) Break Points Saved 0/0 (0%)

8 Service Games Played 8

4/24 (17%) 1st Return Points Won 10/26 (38%)

6/18 (33%) 2nd Return Points Won 18/29 (62%)

0/0 (0%) Break Points Won 4/6 (67%)

8 Return Games Played 8

27/55 (49%) Total Service Points Won 32/42 (76%)

10/42 (24%) Total Return Points Won 28/55 (51%)

37/97 (38%) Total Points Won 60/97 (62%

1341 Ranking 129

17 Age 26

N/A Birthplace Ascoli Piceno, Italy

N/A Residence Foligno, Italy

N/A Height 6’1″ (185 cm)

N/A Weight 176 lbs (80 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2008

0/0 Year to Date Win/Loss 2/3

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$4,166 Career Prize Money $364,220

Davide Sala