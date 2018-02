ATP Rotterdam: Andreas Seppi elimina Alexander Zverev, n.4 del mondo ed è ai quarti di finale

Bella prestazione di Andreas Seppi che elimina Alexander Zverev, n.4 del mondo ed approda ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam (e1.862.925, hard).

L’azzurro ha sconfitto il giocatore teutonico con il risultato di 64 63 in 1 ora e 19 minuti di partita.

Venerdì ai quarti di finale Andreas Seppi, lucky loser, sfiderà uno tra Herbert o Medvedev in campo domani.

Primo set: Seppi sotto per 1 a 3, recuperava il break nel sesto gioco (ai vantaggi dal 40-15) e impattava sul 3 pari.

Sul 3 a 3 l’azzurro, dal 15-40, annullava due palle break e teneva ai vantaggi la battuta dopo aver piazzato un fondamentale ace sul 40 pari.

Sul 4 a 3 Andreas metteva a segno un nuovo break, ma nel game seguente, sul 5 a 3, cedeva a 30 il turno di battuta.

Nel decimo game però, sul 5 a 4 per l’azzurro e al servizio Zverev, il tedesco perdeva malamente a 0 il turno di battuta, con Alexander che sul set point mandava lungo il diritto, regalando il break a Seppi che conquistava la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Sul 2 pari Seppi annullava una palla break e poi con un ace teneva la battuta.

Sul 3 a 2, dal 40-0, Andreas operava il break, con la complicità di Zverev che sul 40-30 commetteva anche un doppio fallo e sulla palla break subiva un bel vincente di diritto di Andreas che si portava poi sul 5 a 2, dopo aver tenuto a 0 il turno di battuta.

Sul 5 a 3 l’azzurro, dallo 0-30, conquistava quattro punti consecutivi e chiudeva la partita per 6 a 3, piazzando sul match point un servizio vincente.

La partita punto per punto



ATP Rotterdam Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 4 3 Andreas Seppi Andreas Seppi 6 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Zverev 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 15-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Seppi 15-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

A. Zverev – A. Seppi

01:18:04

3 Aces 3

1 Double Faults 0

70% 1st Serve % 66%

23/40 (57%) 1st Serve Points Won 29/42 (69%)

7/17 (41%) 2nd Serve Points Won 11/22 (50%)

1/5 (20%) Break Points Saved 4/6 (67%)

9 Service Games Played 10

13/42 (31%) 1st Return Points Won 17/40 (43%)

11/22 (50%) 2nd Return Points Won 10/17 (59%)

2/6 (33%) Break Points Won 4/5 (80%)

10 Return Games Played 9

30/57 (53%) Total Service Points Won 40/64 (63%)

24/64 (38%) Total Return Points Won 27/57 (47%)

54/121 (45%) Total Points Won 67/121 (55%)

4 Ranking 81

20 Age 33

Hamburg, Germany Birthplace Bolzano, Italy

Monte Carlo, Monaco Residence Caldaro, Italy

6’6″ (198 cm) Height 6’3″ (190 cm)

189 lbs (85 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2013 Turned Pro 2002

4/1 Year to Date Win/Loss 4/3

0 Year to Date Titles 0

6 Career Titles 3

$7,154,374 Career Prize Money $8,986,730

Match Point