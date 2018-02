Serena Williams ritorna in campo ma non convince (Video)

Serena Williams è tornata alle competizioni ufficiali oggi per la prima volta dal gennaio 2017, dopo la pausa forzata dovuta alla gravidanza, e insieme a sua sorella Venus ha perso contro Lesley Kerkhove e Dami Schuurs per 6-2 – 6-3 in poco più di un’ora nell’ultimo incontro della sfida tra Usa e Olanda, con le americane che avevano già chiuso la pratica nelle prime tre partite.

Il fortissimo doppio americano non è stato all’altezza, con Serena chiaramente ancora fuori forma e sono state sconfitte in maniera molto netta.

Serena Williams ha per ora confermato solo la partecipazione all’evento TieBreak Tens a New York, in programma tra meno di un mese, e poi dovrebbe giocare il torneo di Miami, per il quale ha avuto una wild card.

La presenza a Indian Wells è ancora in dubbio.

Il video della partita di oggi