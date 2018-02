Roger Federer a Rotterdam: sarà numero 1?

Alla fine le carte sono state messe sul tavolo e i giocatori hanno rivelato le loro strategie: Roger Federer giocherà il torneo ATP500 di Rotterdam e, in caso di un suo arrivo in semifinale diventerà nuovamente il numero 1 del ranking ATP. Traguardo che griderebbe all’impresa e non si tratta di facili trionfalismi: Roger Federer ha quasi 37 anni e arrivare a un simile risultato e poter guardare tutti gli avversari dall’alto…beh, sarebbe un traguardo incredibile. Giusto giocare quindi il torneo olandese: l’ambizione non deve essere qualcosa di cui vergognarsi.

Al bando i discorsi sul poco interesse per il numero 1: un campione come lo svizzero non può non desiderarlo e adesso, dopo l’ennesimo trionfo Slam in Australia, tutto è tremendamente vicino. Quest’anno Rotterdam presenterà un parco avversari agguerrito ma il piazzamento sembra infatti alla portata di Re Roger. Per una settimana, due settimane, un mese, esserlo alla fine dell’anno: raggiungere la vetta questa volta avrebbe un sapore completamente diverso se è vero che con il passare degli anni il compimento dei propri sogni ha un gusto diverso.

Ma quanto influirà una simile scelta sulla programmazione dello svizzero? Poco, o per dirla tutta…per niente. Avrebbe potuto giocare Dubai prima della dispendiosa cambiale dei due Masters1000 di Indian Wells e Miami: giocherà Rotterdam per cercare di chiudere subito il discorso. E le sensazioni sono più che incoraggianti.

Ho l’impressione che la sua intera programmazione quest’anno sarà differente rispetto all’anno scorso: in fondo chiudere l’anno al numero 1 giocando anche il solo Roland Garros e preparando meglio gli Us Open è un qualcosa di realizzabile.

Prepariamoci quindi a un bellissimo tira e molla con Nadal: nessuno dei due sembra essere intenzionato, nonostante i discorsi di rito, a rinunciare al primato ATP.

Alessandro Orecchio