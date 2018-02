No dai medici. Simona Halep non potrà giocare in Fed Cup. La rumena apprende la notizia in conferenza stampa

Simona Halep sta lottando per recuperare una forma fisica discreta dopo la finale persa agli Australian Open.

La giocatrice rumena, che ha perso in tre set con Caroline Wozniacki prima di recarsi in ospedale per dei sintomi di disidratazione, salterà anche la sfida di Fed Cup tra Romania e Canada per il World Group II dopo consiglio medico.

La notizia è stata diramata da Florin Segarceanu, capitano rumeno di Fed Cup, alla stampa presente duranta la consueta conferenza stampa.

Simona Halep è stata avvisata proprio dai media che non potrà gareggiare questo fine settimana dopo aver effettuato dei test medici lunedì mattina, ma viaggerà con la squadra nella città rumena di Cluj-Napoca per sostenere le sue colleghe Sorana Cirstea , Irina-Camelia Begu e il resto del quartetto che sarà in azione.

Segarceanu non ha specificato le ragioni che hanno portato i medici ad avvertire la Halep del rischio che avrebbe affrontato se avesse scelto di rappresentare il proprio paese. Il Canada, senza Genie Bouchard, andrà in Romania per cercare di fare sua la partita, ma resta ancora decisamente sfavorita.