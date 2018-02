Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 5 febbraio)

Dopo un periodo di pausa, torna su LiveTennis l’appuntamento settimanale con “Italiani in campo nel circuito Junior”.

Questa settimana saranno diversi gli azzurri impegnati in giro per il mondo nei tornei Under 18: in Moldavia, in un G2, ci saranno ben cinque ragazzi e due ragazze.

Ad Amburgo, in Germania, presenze di Lorusso e Peruffo nel main draw.

In Egitto, folta presenza azzurra nelle qualificazioni con Andrea Cugini che è per il momento l’unico italiano nel main draw; in ambito femminile, sempre al Cairo abbiamo Mencaglia nel tabellone principale e tre italiane nelle quali.

Tanti italiani al via anche in un G5 in Kenya: ben sei ragazzi ammessi di diritto nel tabellone principale, sono quattro invece le ragazze.

Biotehnos Cup (Moldavia – G2 – Cemento indoor)

Q: Davide Tortora

MD: Federico Arnaboldi, Gianmarco Ferrari, Giacomo Dambrosi, Riccardo Di Nocera

YONEX ITF Hamburg (Germania – G4 – Cemento indoor)

MD: Lorenzo Lorusso, Giovanni Peruffo

Smash EGY 2 ITF Junior Championship (Egitto – G5 – Terra outdoor)

Q: Giulio Perego, Jacopo Poles, Alessandro Parigi, Pietro Perego, Andrea De Berchi, Alessio Tramontin, Alessandro Zingaro

MD: Andrea Cugini

10th Kenya International Junior Championships (Kenya – G5 – Terra outdoor)

MD: Samuel Vincent Ruggeri, Marcello Serafini, Enrico Wood, Luca Castagnola, Riccardo Trione, Carlos Fernando Carvalho

___________

Biotehnos Cup (Moldavia – G2 – Cemento indoor)

MD: Federica Rossi, Isabella Tcherkes Zade

Smash EGY 2 ITF Junior Championship (Egitto – G5 – Terra outdoor)

Q: Elena Di Battista, Valentina Gaggini, Anita Pedulla

MD: Carlotta Mencaglia

10th Kenya International Junior Championships (Kenya – G5 – Terra outdoor)

MD: Eleonora Alvisi, Asia Serafini, Beatrice Ricci, Alessandra Simone

Lorenzo Carini