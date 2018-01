Bernard Tomic abbandona il reality “I Am A Celebrity, Take Me Away”: “devo tornare a giocare a tennis, che è quello che so fare meglio”

Bernard Tomic, ex top 20 mondiale, ha rinunciato questo martedì al reality show “I Am A Celebrity, Take Me Away”, che ha portato 10 famosi australiani in una giungla in Sud Africa, con l’obiettivo di vivere e far conoscere un lato diverso della loro personalità.

Tomic, non abituato ad essere in un ambiente così complicato, ha scelto di abbandonare il programma perché si sentiva depresso: “Non c’era molto da fare lì, il ritmo era lento, non c’era il cellulare e ho finito per essere totalmente depresso. Ho avuto troppo tempo per pensare alla mia vita e questo non ha aiutato”.

Bernie insiste che vuole tornare a giocare a tennis: “Questi quattro giorni sono stati belli, per le persone che ho incontrato, ma devo tornare a giocare a tennis, che è quello che so fare meglio”