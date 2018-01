WTA San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. C’è Caroline Wozniacki ma giocherà?

WTA St. Petersburg Premier | Indoor | $799.000

(1) Wozniacki, Caroline vs Bye

(WC) Potapova, Anastasia vs Maria, Tatjana

Barthel, Mona vs Cornet, Alizé

Qualifier/Lucky Loser vs (8) Kasatkina, Daria

(4) Mladenovic, Kristina vs Bye

Cirstea, Sorana vs Cibulkova, Dominika

Vekic, Donna vs Siniakova, Katerina

Makarova, Ekaterina vs (6) Pavlyuchenkova, Anastasia

(5) Goerges, Julia vs Sakkari, Maria

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Bacsinszky, Timea vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (3) Garcia, Caroline

(7/WC) Vesnina, Elena vs (WC) Kvitova, Petra

Begu, Irina-Camelia vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Zvonareva, Vera vs Bertens, Kiki

Bye vs (2) Ostapenko, Jelena