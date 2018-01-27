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WTA San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. C’è Caroline Wozniacki ma giocherà?

27/01/2018 15:36 26 commenti
Caroline Wozniacki n.1 del mondo dalla prossima settimana
Caroline Wozniacki n.1 del mondo dalla prossima settimana

WTA San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. C’è Caroline Wozniacki ma giocherà?

RUS WTA St. Petersburg Premier | Indoor | $799.000
(1) Wozniacki, Caroline DEN vs Bye
(WC) Potapova, Anastasia RUS vs Maria, Tatjana GER
Barthel, Mona GER vs Cornet, Alizé FRA
Qualifier/Lucky Loser vs (8) Kasatkina, Daria RUS

(4) Mladenovic, Kristina FRA vs Bye
Cirstea, Sorana ROU vs Cibulkova, Dominika SVK
Vekic, Donna CRO vs Siniakova, Katerina CZE
Makarova, Ekaterina RUS vs (6) Pavlyuchenkova, Anastasia RUS

(5) Goerges, Julia GER vs Sakkari, Maria GRE
Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser
Bacsinszky, Timea SUI vs Qualifier/Lucky Loser
Bye vs (3) Garcia, Caroline FRA

(7/WC) Vesnina, Elena RUS vs (WC) Kvitova, Petra CZE
Begu, Irina-Camelia ROU vs Qualifier/Lucky Loser
(WC) Zvonareva, Vera RUS vs Bertens, Kiki NED
Bye vs (2) Ostapenko, Jelena LAT

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atomo 27-01-2018 22:18

KASATKINA b. Wozniacki
CIBULKOVA b. Makarova
GOERGES b. Garcia
KVITOVA b. Zvonareva

CIBULKOVA b. Kasatkina
GOERGES b. Kvitova

GOERGES b. Cibulkova

W: GOERGES

 26
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Maury 27-01-2018 21:49

Kasaktina b Wozniacki
Pavlynchenkova b Cibulkova
Goerges b Garcia
Kvitova b Ostapenko

Pavlynchenkova b Kasaktina
Kvitova b Goerges

Kvitova b Pavlynchenkova

 25
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Lollo99 27-01-2018 21:34

Garcia

Kasatkina

Pavlyuchenkova
Ostapenko

Wozniacki
Mladenovic
Goerges
Kvitova

 24
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Luca96 27-01-2018 20:09

GARCIA

CIBULKOVA

CORNET
KVITOVA

MARIA
MAKAROVA
GOERGES
OSTAPENKO

 23
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sponghi 27-01-2018 19:55

KVITOVA

KASATHINA

CIBULKOVA
GEORGES

POPTAPOVA
MAKAROVA
GARCIA
OSTAPENKO

 22
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radar 27-01-2018 19:45

Impossibile che Woz vada a San Pietroburgo: sarebbe masochismo

 21
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jonny 27-01-2018 19:43

GARCIA

KASAKTINA

SINIAKOVA
KVITOVA

WOZNIACKI
CIBULKOVA
GOERGES
BERTENS

 20
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asp 27-01-2018 19:24

GARCIA

CIBULKOVA

POTAPOVA
OSTAPENKO

Q
MAKAROVA
GOERGES
VESNINA

 19
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Gianluca Naso (Guest) 27-01-2018 18:29

GARCIA

PAVLYUCHENKOVA

KASATKINA
KVITOVA

MARIA
CIBULKOVA
GOERGES
OSTAPENKO

Redazione, mi taglio l’alluce del piede sinistro se la Wozniacki partecipa a San Pietroburgo.

 18
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Luod 27-01-2018 18:11

Ostapenko

Pavlyucenkova

Kasatkina
Garcia

Maria
Mladenovic
Goerges
Kvitova

 17
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Lilly 27-01-2018 17:48

Pavlyuchenkova

Garcia

Kasatkina
Vesnina

Wozniacki
Cibulkova
Goerges
Ostapenko

 16
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michewoz27 (Guest) 27-01-2018 17:44

Caroline fossi in te lascerei. Rischi solo di farti male, non esagerare. Torna in qatar che è meglio

 15
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miky85 27-01-2018 17:43

Cibulkova

KvitovA

Kasatkina
Garcia

Maria
Makarova
Georges
Ostapenko

 14
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Mik 27-01-2018 17:29

CORNET-Maria
SINIAKOVA-Cibulkova
GOERGES-Garcia
OSTAPENKO-Begu

SINIAKOVA-Cornet
GOERGES-Ostapenko

GOERGES-Siniakova

 13
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vanangel 27-01-2018 17:11

Ostapenko

Kasaktina

Cibulkova
Garcia

Potapova
Pavlyuchenkova
Goerges
Kvitova

 12
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Palinsesto 27-01-2018 16:50

Pavlyuchenkova

Goerges

Barthel
Ostapenko

Maria
Cibulkova
Garcia
Begu

 11
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Elios (Guest) 27-01-2018 16:48

Scritto da Luca_nl
Ma che fa si trasferisce dal caldo torrido australiano al freddo gelido russo, la prossima settimana a San Pietroburgo previste temperature diurna -7, notturna -12, è da fuori di testa!
Oggi al Melbourne c’erano 37 gradi, ossia uno sbalzo termico di ben 44 gradi, roba da ricovero.
Se e’ intelligente rinuncia, non capisco perchè il padre non l’abbia cancellata, forse una specia di scaramanzia, rinunci paghi multa se c’è da pagare ma deve rinunciare, sottoporsi ad un simile sbalzo termico in appena due giorni è una follia.

Se decidesse di giocare giocherebbe di giovedì.

 10
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brizz 27-01-2018 16:45

garcia

cibulkova

kasatkina
ostapenko

potapova
sinikova
goerges
kvitova

 9
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Daniele (Guest) 27-01-2018 16:27

Si saranno solo dimenticati

 8
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Daniele (Guest) 27-01-2018 16:27

@ Luca_nl (#2021419)

Ovvio che si ritirerà

 7
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vaidanihantu 27-01-2018 16:24

Scritto da Luca_nl
Ma che fa si trasferisce dal caldo torrido australiano al freddo gelido russo, la prossima settimana a San Pietroburgo previste temperature diurna -7, notturna -12, è da fuori di testa!
Oggi al Melbourne c’erano 37 gradi, ossia uno sbalzo termico di ben 44 gradi, roba da ricovero.
Se e’ intelligente rinuncia, non capisco perchè il padre non l’abbia cancellata, forse una specia di scaramanzia, rinunci paghi multa se c’è da pagare ma deve rinunciare, sottoporsi ad un simile sbalzo termico in appena due giorni è una follia.

Tranquillo, Caroline non si farà vedere in Russia. ora festeggiamenti a casa e ci si rivede in arabia molto probabilmente!

 6
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Luca_nl 27-01-2018 16:15

Ma che fa si trasferisce dal caldo torrido australiano al freddo gelido russo, la prossima settimana a San Pietroburgo previste temperature diurna -7, notturna -12, è da fuori di testa!
Oggi al Melbourne c’erano 37 gradi, ossia uno sbalzo termico di ben 44 gradi, roba da ricovero.
Se e’ intelligente rinuncia, non capisco perchè il padre non l’abbia cancellata, forse una specia di scaramanzia, rinunci paghi multa se c’è da pagare ma deve rinunciare, sottoporsi ad un simile sbalzo termico in appena due giorni è una follia.

 5
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lallo (Guest) 27-01-2018 16:05

Giocherà. Parole sue.

 4
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Dany 27-01-2018 15:59

GARCIA

CIBULKOVA

KVITOVA
KASATKINA

WOZNIACKI
PAVLYCHENKOVA
GOERGES
OSTAPENKO

 3
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l Occhio di Sauron 27-01-2018 15:47

GOERGES

PAVLYUCHENKOVA

KASATKINA
OSTAPENKO

MARIA
CIBULKOVA
GARCIA
KVITOVA

 2
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Carl 27-01-2018 15:46

Nemmeno dipinta.

 1
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