WTA San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. C’è Caroline Wozniacki ma giocherà?
WTA San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. C’è Caroline Wozniacki ma giocherà?
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(1) Wozniacki, Caroline vs Bye
(WC) Potapova, Anastasia vs Maria, Tatjana
Barthel, Mona vs Cornet, Alizé
Qualifier/Lucky Loser vs (8) Kasatkina, Daria
(4) Mladenovic, Kristina vs Bye
Cirstea, Sorana vs Cibulkova, Dominika
Vekic, Donna vs Siniakova, Katerina
Makarova, Ekaterina vs (6) Pavlyuchenkova, Anastasia
(5) Goerges, Julia vs Sakkari, Maria
Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser
Bacsinszky, Timea vs Qualifier/Lucky Loser
Bye vs (3) Garcia, Caroline
(7/WC) Vesnina, Elena vs (WC) Kvitova, Petra
Begu, Irina-Camelia vs Qualifier/Lucky Loser
(WC) Zvonareva, Vera vs Bertens, Kiki
Bye vs (2) Ostapenko, Jelena
TAG: Caroline Wozniacki, WTA San Pietroburgo, WTA San Pietroburgo 2018
KASATKINA b. Wozniacki
CIBULKOVA b. Makarova
GOERGES b. Garcia
KVITOVA b. Zvonareva
CIBULKOVA b. Kasatkina
GOERGES b. Kvitova
GOERGES b. Cibulkova
W: GOERGES
Kasaktina b Wozniacki
Pavlynchenkova b Cibulkova
Goerges b Garcia
Kvitova b Ostapenko
Pavlynchenkova b Kasaktina
Kvitova b Goerges
Kvitova b Pavlynchenkova
Garcia
Kasatkina
Pavlyuchenkova
Ostapenko
Wozniacki
Mladenovic
Goerges
Kvitova
GARCIA
CIBULKOVA
CORNET
KVITOVA
MARIA
MAKAROVA
GOERGES
OSTAPENKO
KVITOVA
KASATHINA
CIBULKOVA
GEORGES
POPTAPOVA
MAKAROVA
GARCIA
OSTAPENKO
Impossibile che Woz vada a San Pietroburgo: sarebbe masochismo
GARCIA
KASAKTINA
SINIAKOVA
KVITOVA
WOZNIACKI
CIBULKOVA
GOERGES
BERTENS
GARCIA
CIBULKOVA
POTAPOVA
OSTAPENKO
Q
MAKAROVA
GOERGES
VESNINA
GARCIA
PAVLYUCHENKOVA
KASATKINA
KVITOVA
MARIA
CIBULKOVA
GOERGES
OSTAPENKO
Redazione, mi taglio l’alluce del piede sinistro se la Wozniacki partecipa a San Pietroburgo.
Ostapenko
Pavlyucenkova
Kasatkina
Garcia
Maria
Mladenovic
Goerges
Kvitova
Pavlyuchenkova
Garcia
Kasatkina
Vesnina
Wozniacki
Cibulkova
Goerges
Ostapenko
Caroline fossi in te lascerei. Rischi solo di farti male, non esagerare. Torna in qatar che è meglio
Cibulkova
KvitovA
Kasatkina
Garcia
Maria
Makarova
Georges
Ostapenko
CORNET-Maria
SINIAKOVA-Cibulkova
GOERGES-Garcia
OSTAPENKO-Begu
SINIAKOVA-Cornet
GOERGES-Ostapenko
GOERGES-Siniakova
Ostapenko
Kasaktina
Cibulkova
Garcia
Potapova
Pavlyuchenkova
Goerges
Kvitova
Pavlyuchenkova
Goerges
Barthel
Ostapenko
Maria
Cibulkova
Garcia
Begu
Se decidesse di giocare giocherebbe di giovedì.
garcia
cibulkova
kasatkina
ostapenko
potapova
sinikova
goerges
kvitova
Si saranno solo dimenticati
@ Luca_nl (#2021419)
Ovvio che si ritirerà
Tranquillo, Caroline non si farà vedere in Russia. ora festeggiamenti a casa e ci si rivede in arabia molto probabilmente!
Ma che fa si trasferisce dal caldo torrido australiano al freddo gelido russo, la prossima settimana a San Pietroburgo previste temperature diurna -7, notturna -12, è da fuori di testa!
Oggi al Melbourne c’erano 37 gradi, ossia uno sbalzo termico di ben 44 gradi, roba da ricovero.
Se e’ intelligente rinuncia, non capisco perchè il padre non l’abbia cancellata, forse una specia di scaramanzia, rinunci paghi multa se c’è da pagare ma deve rinunciare, sottoporsi ad un simile sbalzo termico in appena due giorni è una follia.
Giocherà. Parole sue.
GARCIA
CIBULKOVA
KVITOVA
KASATKINA
WOZNIACKI
PAVLYCHENKOVA
GOERGES
OSTAPENKO
GOERGES
PAVLYUCHENKOVA
KASATKINA
OSTAPENKO
MARIA
CIBULKOVA
GARCIA
KVITOVA
Nemmeno dipinta.