Alizé Cornet manca tre controlli anti-doping. A Marzo il suo caso verrà discusso. Rischia una squalifica

Alizé Cornet, ex top 15 mondiale e una delle migliori giocatori francesi degli ultimi anni, ha confermato di aver mancato tre test anti-doping a sorpresa nella sua residenza (non era presente nell’abitazione), ma non smetterà di giocare fino a quando non sarà a conoscenza della decisione della Federazione Internazionale di Tennis.

“Dei 20 controlli che ho fatto, che sono sempre stati negativi, ho mancato questi tre per dei validi motivi che l’ITF però non ha voluto ascoltare.

Il mio caso verrà discusso in tribunale a Marzo e tale decisione determinerà il resto della mia stagione. Continuerò a competere normalmente fino ad allora. Grazie a tutti e garantisco che rimarrò forte in questi tempi difficili “, ha detto la Cornet, 27 anni.