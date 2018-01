Fed Cup: Martina Hingis viene ingaggiata come allenatrice della Svizzera

Il capitano della Svizzera di Fed Cup Heinz Günthardt ha convocato il quartetto migliore possibile per il primo turno contro la Repubblica Ceca in programma il 10 e 11 febbraio. A Praga ci saranno Timea Bacsinszky (WTA 38), Belinda Bencic (78), Viktorija Golubic (115) e Jil Teichmann (140). che saranno affiancate pure da Martina Hingis, ingaggiata come allenatrice di Fed Cup dopo aver chiuso la carriera da giocatrice.