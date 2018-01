Challenger Rennes: Il Tabellone di Qualificazione. Al via Federico Gaio

Challenger Rennes | Indoor | e64.000

Salle Colette Besson – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. David Guez vs [WC] Quentin Gueydan

2. [1] Vincent Millot vs Corentin Denolly

3. [WC] Evan Furness vs Tristan Lamasine

4. Laurent Lokoli vs Tom Farquharson

TC Bruz 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Tobias Kamke vs Konstantin Kravchuk

2. [2] Benjamin Bonzi vs [WC] Rayane Roumane

3. Constant Lestienne vs Elliot Benchetrit

4. Geoffrey Blancaneaux vs [PR] Laurent Rochette

5. [WC] Julien Eon vs [7] Nicola Kuhn

6. [3] Marco Trungelliti vs Federico Gaio

TC Bruz 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yannick Vandenbulcke vs [8] Pedro Martinez

2. Yibing Wu vs Edward Corrie

3. Mikael Ymer vs Yannik Reuter

4. [WC] Adrien Bossel vs [5] Teymuraz Gabashvili

5. [WC] Thomas Setodji vs Antoine Hoang

6. Jay Clarke vs [6] Yasutaka Uchiyama