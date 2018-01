Stan Wawrinka parla dopo la dura sconfitta agli Australian Open: “Sono salito sull’aereo senza nemmeno portare le mie abituali attrezzature che utilizzo in partita. Sono quindi più avanti di quanto io stesso pensassi”

Stan Wawrinka ha parlato dopo la dura sconfitta subita contro lo statunitense Tennys Sandgren.

Stan sapeva che avrebbe sofferto, presentandosi in Australia in questo momento della sua fase di recupero.

“Non c’è molto da dire su questa partita. Non mi crea problemi passare da qui. Negli ultimi giorni ho raccolto tanta fiducia che mi sarà utile per il resto della stagione.

Le intenzioni ci sono ma mi manca la reattività, la forza e tutto quanto.

Nessuno entra in campo per per perdere in tre set veloci, quindi non posso essere contento, Ma devo conservare un’immagine completa della mia situazione.

Nei prossimi mesi dovrò lavorare duro disputando nel contempo tornei. Ho bisogno di tempo per tornare al 100% ma pure di giocare e vincere”.

Sono salito sull’aereo senza nemmeno portare le mie abituali attrezzature che utilizzo in partita. Sono quindi più avanti di quanto io stesso pensassi”.

“Non mi dà fastidio uscire dalla top ten. Ero anzi sorpreso di aver giocato solo 6 mesi nel 2017 e di essermi qualificato per i Masters e di essere a Melbourne come un top 10”.