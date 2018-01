Australian Open: Camila Giorgi parte bene e domina il campo, ma si fa rimontare e superare dalla solidità di Ashleigh Barty. Vittoria in tre set per l’australiana (di M. Mazzoni)

Camila Giorgi esce di scena dagli Australian Open, sconfitta in tre set da Ashleigh Barty. Una sconfitta che “brucia”, perché l’azzurra era partita molto bene, aveva vinto il primo set con pieno merito, dominando il campo e mostrando una certa superiorità, fisica e tecnica. Purtroppo a metà del secondo set Camila ha avuto un piccolo passaggio a vuoto, una manciata di punti, che le sono costati non solo il break, ma l’ingresso in partita della rivale, che da quel momento è diventata sempre più precisa e consistente. Il dritto di Ashleigh ha iniziato a pungere, e pian piano si è capovolta l’inerzia del match. Giorgi, grazie alla sua spinta in progressione piuttosto precisa e continua, era riuscita per tutta la prima fase del match a muovere l’avversaria, “travolgerla” con il suo ritmo. Da metà del secondo set le cose sono iniziate a cambiare, con Barty capace di reggere il pressing di Camila e contrattaccare con grande consistenza. E’ anche salita al servizio e soprattutto alla risposta, trovando alcuni punti chiave, come quelli del decimo game che hanno spaccato la partita. Barty ha vinto il confronto col dritto, è stata paziente e tatticamente ineccepibile. Giorgi complessivamente non ha demeritato. Ha perso il match quando ha perso il controllo dei punti di inizio gioco: è calato il rendimento con la prima, è stata meno incisiva alla risposta, consentendo alla Barty di costruire il suo tennis più tattico con il dritto. Peccato perché era partita assai bene. Sguardo sereno, concentrato, teneva alla grande il campo con meno fretta del solito, e con un dritto molto efficace ed addirittura più lavorato in molte fasi; soluzione ideale per “tenere” una palla vivace ma con meno rischio soprattutto nello scambio dritto per dritto, dove spesso tendeva a sparacchiare fuori. La sensazione è che senza quel break subito, per distrazione e leggero calo, nel secondo set, avrebbe potuto portarsi avanti e magari chiudere in due set. Purtroppo Barty è stata brava a cogliere l’occasione e spostare la partita dalla sua parte. Lì Camila non ha avuto la forza di imporre con continuità il suo pressing, ma i meriti di Ashleigh credo che siano superiori ai demeriti di Giorgi. Ecco la cronaca del match.

Si inizia con la Barty tiene a zero il suo turno di servizio. Camila alla battuta, sale 40-15 e tiene il suo primo turno. 1 pari. Nel quarto game inizia la “garra”, c’è lotta. Non si scambia molto, come prevedibile, e la palla viaggia… Si salva Camila con un gran dritto inside out. 2 pari. Ashleigh è brava a tirare il primo colpo dall’uscita del servizio, trovando l’angolo aperto e prendendo possesso dello scambio. In sicurezza l’australiana sale 3-2. Stamani il dritto cross dell’azzurra funziona molto bene, riesce a tagliare il campo in diagonale per accelerazioni talmente precise e violente che Barty nemmeno ci prova. Ottima anche la profondità nello scambio, Giorgi veleggia sicura. 3 pari.

Settimo gioco, ecco la prima scossa. Barty concede il primo 15, poi “Cami” trova una risposta imprendibile col dritto. 0-30. Il dritto il progressione di Ashleigh vola via di poco… 0-40! Tre palle break per Giorgi. Se la gioca benissimo, altra risposta molto aggressiva col dritto, una palla veloce ed anche arrotata che sorprende l’avversaria. Break Giorgi, avanti 4-3.

Lo sguardo di Barty verso il suo angolo è tutto un programma… della serie “ma che posso fare”? La sensazione è proprio quella: Camila è in controllo del gioco e del campo, troppo più potente, veloce e reattiva della rivale. Ashleigh non ha letteralmente il tempo per costruire una trama tattica, una contromossa per arginare il pressing dell’azzurra. Può solo contenere ed aspettare l’errore. Di errori Giorgi ne concede un paio, si va ai vantaggi. Qualche attimo di tensione, ma con una seconda molto aggressiva ed un paio di rovesci precisi Camila consolida il break, avanti 5-3. Barty ritrova la combinazione prima di servizio più colpo aggressivo ad aprire il campo, resta in scia 4-5. Giorgi va a servire per chiudere il primo set. Inizia male… scende a rete con un discreto attacco ma affossa uno smash (falla rimbalzare!?!). Camila avverte la tensione del momento, un dritto di scambio esce di poco. 0-30, e la prima non entra… Un paio di buone seconde, lavorate e veloci, la salvano. 30 pari. Sul più bello, il nastro si mette di traverso… Prima uno beffardo, che trasforma una seconda aggressiva in doppio fallo; poi una seconda deviazione spedisce fuori un dritto cross. Break Barty, 5 pari, tutto da rifare. Ashleigh intuisce il momento favorevole, torna più aggressiva per mettere pressione alla rivale, ma esagera nella spinta e sbaglia. Si va ai vantaggi. Un attacco dal centro di Barty finisce in rete, palla break Giorgi. Stavolta Camila se la gioca con calma, non cerca di spaccare la palla e lascia giocare la rivale, che arriva “pesante” sulla palla, troppo in pancia, spedendola in rete. Terzo break di fila, Giorgi di nuovo avanti 6-5 e servizio. Troppa fretta, rispetto alla prima parte del set, adesso gli errori dominano, da entrambi i lati del campo. L’azzurra ritrova la prima nel momento chiave, prende possesso dello scambio con i piedi quasi in campo. In progressione strappa due ottimi punti, 40-15 due set point. Brava Barty: risposta precisa ed errore di “Cami” nel primo; ottima risposta cross e dritto lungo linea a chiudere nel secondo. Parità. Non si scompone Giorgi, che attacca e chiude con uno smash stavolta preciso. Terzo set point. Prima solida al corpo, vola via la risposta dell’australiana. 7-5 Giorgi, un set complessivamente meritato, grazie ad un tennis a tratti dominante, ma con il “buco” sul 5-4 che poteva costarle carissimo.

Secondo set, Barty al servizio. L’australiana rientra bene nel match, ritrovando lo schema prima e dritto aggressivo, il suo schema preferito. Quando Ashleigh riesce a spingere dal centro, è pericolosa perché trova profondità e precisione. Giorgi continua il suo match di buonissima qualità, spinge in progressione contenendo il numero degli errori. Nel quarto gioco la prima scossa del set, Giorgi concede qualcosa e Barty è molto attenta e precisa in difesa. 15-40, due palle break… basta la prima. Ashleigh avanti di un break, 3-1. Camila non si scompone, risponde lungo e consistente, prende possesso dello scambio e si procura subito due palle per il contro break. Sbaglia un comodo attacco sulla prima; è letale sulla seconda: lavora col rovescio al centro, si sposta a trovare un vincente inside out col dritto. Break Giorgi, sale 2-3 e servizio. Di nuova la prima va e viene, ma la seconda è assai insidiosa, ricca di spin e lunga. Lo schema servizio kick ad uscire da sinistra e dritto cross a chiudere funziona bene, Camila impatta 3 pari. Nell’ottavo gioco si va ai vantaggi, e Barty gioca un paio di ottimi punti, da difesa ad attacco, solida e con qualità. Ashleigh strappa di forza il break a Camila, stavolta con pieno merito, avanti 5-3 va a servire per il secondo set. Furiosa la reazione dell’azzurra: risponde a tutta, si “mangia” la palla ed il campo con una progressione irresistibile. 0-30. Barty si aggrappa al servizio, ma nello scambio prevale la maggior vivacità di Giorgi. 15-40, due palle del contro break per “Cami”. Un Ace di Ashleigh cancella la prima. Coraggiosa (al limite dello spericolato) Giorgi nella seconda chance, con un vero e proprio assalto alla rete, complicato ma vincente, strappa di forza il servizio alla rivale, break Giorgi, ancora “viva” nel set 4-5. Inizia male l’azzurra, settimo doppio fallo del match; ed un rovescio di scambio scappa via. 0-30. Barty adesso è aggressiva, piedi vicino alla riga spinge col dritto e si procura un quindici importantissimo, che le vale tre set point. Camila cancella il primo con un grande dritto cross. Spinge a tutta anche per cancellare il secondo, chiuso con uno smash (non facile) da tre quarti campo. Brava Ashleigh nel terzo set point, prende l’inerzia dello scambio con degli ottimi cambi di ritmo col rovescio back, fa correre Giorgi che alla fine sbaglia. 6-4 Barty, un bel set, con un buon livello di gioco e con l’australiana assai consistente e brava a giocarsi bene alcuni punti chiave. Giorgi non doveva andare sotto nell’ottavo game, serviva più attenzione in quella fase perché ha messo in ritmo Barty, che non si è più fermata.

Terzo set, Barty alla battuta. Camila parte fortissimo, decisa a mettere la testa avanti. Risponde molto aggressivo, fa correre Ashleigh portandola all’errore. 0-30. Barty non crolla, lavora col dritto, trova un Ace e si salva, avanti 1-0. L’australiana resta molto solida, precisa, Giorgi invece ha un momento difficile. Crolla 15-40, due delicatissime palle break per Barty. Ed Ashleigh se le gioca benissimo: apre il campo con una eccellente accelerazione lungo linea, palla arrotata ed insidiosa, quindi chiusura in lungo linea ancora col dritto, Giorgi non può nulla. Break Barty, avanti 2-0 e servizio. L’inerzia del match adesso è tutta dalla parte della giocatrice di casa, molto sicura e precisa, capace di “incassare” le sfuriate tecniche dell’azzurra e controbattere con estrema efficacia. Un Ace al centro le vale il punto del 3-0, il match per “Cami” adesso è davvero in salita… ed accusa il colpo. Non riesce più a muovere la rivale, che dal centro prende il comando degli scambi, soprattutto con quel dritto lavorato che fa malissimo… Ai vantaggi Giorgi cede di nuovo il servizio, Barty ormai in totale controllo avanti 4-0. Con poca pressione, il servizio dell’australiana è chirurgico, ad annientare quella risposta dell’azzurra che nella prima fase del match era stata decisiva. In un amen Barty vola 5-0, la partita è ormai finita. Chiude Ashleigh 6-1, con merito per come è riuscita a girare un match che pareva molto difficile. Amarezza per Camila, la partita era iniziata bene e si poteva anche vincerla.

Marco Mazzoni

