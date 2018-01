100 dollari per ogni ace messo a segno agli Australian Open. Il bel gesto di Karolina Pliskova

Prima del debutto nel primo torneo del Grande Slam della stagione, Karolina Pliskova ha annunciato attraverso il proprio account Twitter che non avrebbe gareggiato solo per il titolo, ma anche per una buona causa. Karolina farà una donazione di $ 100 per ogni ace che metterà a segno durante l’evento australiano, ed il denaro raccolto sarà donati ai bambini affetti da patologie tumorali.

“Ho deciso di contribuire ad una buona causa. Durante l’Australian Open donerò $ 100 per ogni ace che metterò a segno per aiutare i bambini malati di cancro. Non vedo davvero l’ora di partecipare a questo primo Grande Slam “, ha dichiarato Karolina Pliskova, numero sei nella classifica mondiale.

Da ricordare che Karolina Pliskova è, tra le altre cose, nota per il suo potente servizio – lo scorso anno, sono stati ben 452 gli ace che ha messo a segno, più di ogni altra giocatrice del circuito.