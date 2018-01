Australian Open – Jack Sock dopo la sconfitta contro Sugita: “Dopo tutto non è la fine del mondo. Non era il mio giorno, né il giorno di John Isner, né il giorno di molti dei nostri colleghi americani”

Jack Sock, numero otto nella classifica mondiale, è stato l’ultimo dei tanti sconfitti americani nella prima giornata dell’Australian Open, diventando anche il primo top 10 a cadere tra gli uomini.

Il venticinquenne americano, campione al Masters 1000 di Parigi Bercy alla fine del 2017, è ancora senza vittorie in incontri ufficiali nel 2018 e nel primo turno a Melbourne è stato eliminato dal giapponese Yuichi Sugita per 6-1, 7-6 (4 ), 5-7 e 6-3, in un incontro in cui è tornato a mostrare grandi difficoltà fisiche.

Alla fine, Sock non sembrava troppo preoccupato: “Dopo tutto non è la fine del mondo. Non era il mio giorno, né il giorno di John Isner, né il giorno di molti dei nostri colleghi americani “, ha dichiarato Jack riferendosi alle innumerevoli sconfitte americane in questo giorno di apertura del torneo aussie.

