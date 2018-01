Salvatore Caruso sogna per due set poi subisce una dolorosa rimonta dal tunisino Jaziri ed esce sconfitto al primo turno degli AO

Amara sconfitta per Salvatore Caruso al primo turno degli Australian Open (Cemento, A$50.196.000).

Il tennista di Avola è stato superato dal tunisino Malek Jaziri, 34 anni, Nr. 100 Atp, con il punteggio di 7-6(2) 6-3 3-6 5-7 3-6 in quattro ore e cinque minuti di gioco.

Peccato! Caruso ha illuso per almeno due set, sembrando in controllo del match e superiore all’avversario. Con il passare dei minuti, la stanchezza fisica si è fatta sentire e la poca esperienza in questi contesti è venuta fuori. Un MTO avversario ha distratto l’italiano che è apparso sempre più nervoso, non riuscendo più a mostrare un tennis solido da fondo campo e un servizio potente e perfomante.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parte male l’azzurro.

La tensione si fa sentire per il tennista siciliano e l’esperto avversario ne approfitta.

I primi giochi sono tutti conquistati dal tunisino che, grazie a due break a 30, gira sul 4-0 dopo soli 15 minuti di gioco.

Salvatore si scuote e inizia a macinare tennis, mostrando il gioco pulito e regolare ammirato nelle qualificazioni.

Caruso recupera un break di svantaggio nel sesto gioco e rimette in discussione il parziale con un ottimo decimo game.

Jaziri, al servizio per chiudere il set, soffre l’aggressività italiana ed è costretto a cedere il turno di battuta a 15. E’ 5-5!

Il tennista di Avola arriva così al tiebreak galvanizzato e non lascia scampo all’avversario.

Il tiebreak è a senso unico e si colora d’azzurro.

E’ 7-6(2) per Salvatore in 52 minuti di gioco.

Secondo set: sorprende la solidità dell’azzurro.

Salvatore non molla un 15 ed è insidiosissimo in risposta.

Jaziri si salva ai vantaggi nel terzo game ma poco dopo deve cedere.

Nel quinto game Caruso non lascia spazio di replica all’avversario e ottiene il break a 15. E’ 3-2 per il tennista siciliano.

Il parziale scorre veloce salvo concludersi con due giochi combattuti e tirati.

Nell’ottavo game il tennista tunisino prova a rimettere in discussione il set, procurandosi una velenosa palla break. Qui è bravo il tennista di Avola a fare buona guardia e a far suo un game da quattordici lottati punti.

Il gioco successivo Caruso allunga. Al secondo set point a disposizione strappa ancora il servizio a Jaziri e chiude il set.

E’ 6-3 per l’azzurro in 50 minuti di gioco.

Terzo set: il match diventa improvvisamente più equilibrato.

Jaziri prova il tutto per tutto mentre Caruso si rilassa un attimo, soprattutto al servizio, e ne paga la conseguenze.

Già dal primo game si capisce che non sarà un set facile per Salvatore: pronti via e il tunisino brekka.

La reazione azzurra c’è e si concretizza nel controbreak nel quarto game.

A far la differenza sono due giochi combattuti, il quinto e il sesto, dove Jaziri esce vincitore e in vantaggio per 4-2.

Dapprima brekka l’italiano al termine di un gioco infinito, conquistato solo alla quinta palla break. Successivamente, annulla un’insidiosa palla break per il rientro azzurro e si apre la strada per la conquista del set.

I servizi ormai non pungono più e, nell’ultima parte di set, si assiste a una girandola di break, ben tre, da cui ne trae vantaggio Jaziri.

Il tennista tunisino, infatti, al primo set point chiude il set nel nono gioco.

E’ 6-3 per Jaziri in 47 minuti di gioco.

Quarto set: bella partita, con i due contendenti che non si risparmiano e giocano a viso aperto.

A partire meglio è Caruso che, al terzo game, trova il break del vantaggio. La gioia è effimera e dura poco, il tempo di cambiar campo.

Il controbreak tunisino è immediato e veemente (a zero). L’onda d’urto di Jaziri rischia di travolgere Salvatore che, nel sesto game, è costretto agli straordinari per mantenere il turno di battuta, salvando ben quattro palle break.

Scampato il pericolo, l’italiano torna a spingere bene da fondo e trova un’occasionissima nel nono game, procurandosi una palla break dal sapore di match point. Purtroppo Caruso non sfonda, subisce l’ace avversario e ne paga le conseguenze.

Il servizio non è più performante come nei primi due parziali e l’avversario ha vita facile nel chiudere il set.

Il break a zero nel dodicesimo game è pesante e fissa il punteggio sul 7-5 per Jaziri in 55 minuti di gioco.

Quinto set: i due tennisti sono stanchi e ciò viene riflesso in campo.

Caruso ha avuto un netto calo rispetto ai primi due parziali, le qualificazioni svolte iniziano a farsi sentire; anche l’avversario non sembra al meglio e i gratuiti si sprecano.

Salvatore sembra consapevole di questo e inizia ad innervosirsi. Il servizio non funziona più e fa sempre più fatica a chiudere lo scambio.

Il break al secondo gioco sembra fatale ma Caruso ha la forza di risalire, strappando il turno di battuta immediatamente a Jaziri.

L’illusione dura poco, il tennista tunisino rimette la testa avanti, strappa ancora il servizio all’italiano ai vantaggi e vola sul 4-1 dopo 27 minuti di gioco.

Purtroppo non ci sono più sussulti e Salvatore, nonostante una gran voglia di lottare e non mollare la presa, non riesce più a essere pericoloso.

Un rovescio lungo di Caruso chiude la contesa. Al secondo match point utile è 6-3 per Jaziri in 40 minuti di gioco.

Court 14 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

4Inc. S. Caruso vs M. Jaziri



GS Australian Open S. Caruso S. Caruso 7 6 3 5 3 M. Jaziri M. Jaziri 6 3 6 7 6 Vincitore: M. Jaziri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Jaziri 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

S. Caruso – M. Jaziri

209. Singles ranking 97.

15. 12. 1992 Birthdate 20. 1. 1984

right Plays right

Davide Sala