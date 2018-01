Simona Halep e l’abbigliamento comprato su internet

Simona Halep, numero uno del mondo, inizierà perfino l’Australian Open senza alcun sponsor di abbigliamento, dopo aver rotto con Adidas, il marchio che l’ha sponsorizzata per diversi anni.

“Il mio contratto è finito e ora sono ancora in negoziazione con un altro Sponsor.

In Cina, ho comprato un vestito su internet ed è con quello che giocherò in questo torneo. Penso che sia abbastanza, vi ho detto tutto”.

È stato proprio con quel vestito acquistato su Internet che Simona Halep ha finito per vincere il suo primo titolo del 2018 al WTA International do Shenzhen, in Cina, ed è con questo che spera di vincere il suo primo titolo del Grande Slam nonostante sia in trattative con Lacoste e Nike.