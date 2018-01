La pagina delle italiane Live (WTA). Le azzurre in campo il 12 Gennaio 2018. Nel WTA Premier di Sydney Camila Giorgi si arrende ad una Angelique Kerber in grandissima forma (Video)

Niente da fare per Camila Giorgi nella semifinale del torneo WTA Premier di Sydney.

La tennista di Macerata, autrice di una buona partita, è stata eliminata per mano dell’ex n.1 del mondo Angelique Kerber, che ha disputato una partita splendida, con il risultato di 62 63 in 1 ora e 15 minuti di partita.

Nel primo set la Giorgi nel quarto game mancava una palla break, con Camila che era anche sfortunata, infatti l’azzurra subiva il nastro colpito dalla Kerber che annullava così la palla break.

Sul 2 pari l’azzurra, dal 40-30, perdeva il turno di servizio, con la teutonica che metteva a segno una bella risposta sul break point.

Nel sesto game, sul 3 a 2, l’ex n.1 del mondo annullava altre due palle break (con un servizio vincente e un passante di diritto, dopo un altro nastro favorevole per la tedesca).

Sul 4 a 2 nuovo break per Angelique che con un diritto vincente sulla palla break si portava sul 5 a 2, prima di chiudere la frazione per 6 a 2, dopo aver tenuto a 30 l’ultimo game di battuta e con la tennista di Macerata che dal 15-30, commetteva tre errori gratuiti.

Da segnalare un primo set di altissimo livello dell’ex n.1 del mondo, con Camila che non ha disputato nemmeno una brutta frazione.

Nel secondo set la Giorgi in un attimo si portava sul 3 a 0 e 15-40, con due palle per il doppio break, giocando un tennis splendido.

La Kerber però riusciva ad annullare le due palle per il doppio break ed in qualche modo teneva il servizio.

Sul 3 a 1 Camila, dal 30-15, commetteva un doppio fallo sul 40 pari e poi sulla palla break mandava fuori lo schiaffo al volo, dopo un bellissimo scambio.

L’azzurra accusava il colpo e cedeva sul 3 pari nuovamente la battuta (a 15), con la Giorgi che sullo 0-30 commetteva un doppio fallo e poi sul break point sbagliava un diritto.

Sul 4 a 3 l’ex n.1 del mondo, 30-40, annullava la palla break con un vincente di diritto dopo aver comandato lo scambio.

Sul 3 a 5 la giocatrice di Macerata, dal 30 pari, commetteva due errori gratuiti consecutivi di rovescio, cedendo nuovamente la battuta e anche la partita per 6 a 3.

WTA Sydney Premier | Cemento | $799.000

SF Giorgi – Kerber (0-2) ore 09:00



WTA Sydney Camila Giorgi Camila Giorgi 2 3 Angelique Kerber Angelique Kerber 6 6 Vincitore: A. KERBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-3 → 3-4 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 A. Kerber 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Kerber 0-15 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Kerber 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2 Aces 03 Double Faults 153% 1st Serve % 72%14/29 (48%) 1st Serve Points Won 28/42 (67%)13/26 (50%) 2nd Serve Points Won 8/16 (50%)2/7 (29%) Break Points Saved 8/9 (89%)9 Service Games Played 814/42 (33%) 1st Return Points Won 15/29 (52%)8/16 (50%) 2nd Return Points Won 13/26 (50%)1/9 (11%) Break Points Won 5/7 (71%)8 Return Games Played 927/55 (49%) Total Service Points Won 36/58 (62%)22/58 (38%) Total Return Points Won 28/55 (51%)49/113 (43%) Total Points Won 64/113 (57%)

Giorgi – Kerber

100. Singles ranking 22.

30. 12. 1991 Birthdate 18. 1. 1988

right Plays left

