Stan Wawrinka rinuncia anche al Tie Break Tens. Australian Open in serio dubbio

Stan Wawrinka ha dato forfait per il Tie Break Tens, torneo d’esibizione al quale avrebbe dovuto partecipare oggi a Melbourne.

La ragione della sua rinuncia, comunicata solo due ore prima di scendere in campo, non è ancora nota, ma si suppone sia legata alle condizioni del ginocchio sinistro. Una situazione che ovviamente non lascia ben sperare a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open.

Stan non ha più giocato dallo scorso 3 luglio, quando è uscito di scena al primo turno di Wimbledon. In seguito si è sottoposto ad un doppio intervento chirurgico al ginocchio e ad una lunga fase di riabilitazione. Wawrinka avrebbe dovuto scendere in campo a fine dicembre in un torneo d’esibizione ad Abu Dhabi, ma aveva rinunciato in quanto non si era sentito pronto.

Wawrinka, campione dell’Australian Open nel 2014, rimane in serio dubbio per la competizione, ed è anche possibile che il ritiro avvenga prima del sorteggio del tabellone principale, in programma domani alle 9:30 del mattino in Italia.