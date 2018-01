Hopman Cup: primo successo russo al fotofinish

La Russia conquista, al fotofinish, la prima vittoria alla Hopman Cup 2018. La squadra formata da Karen Khachanov e Anastasia Pavlyuchenkova ha battuto in rimonta per 2-1 il Giappone, guidato da Yuichi Sugita e Naomi Osaka, nell’ultimo incontro della fase a gironi per quanto concerne il Gruppo B.

La squadra nipponica è passata in vantaggio grazie a Naomi Osaka, vittoriosa al tiebreak decisivo su Pavlyuchenkova. A ristabilire la parità ci ha pensato Karen Khachanov, che ha lasciato le briciole al malcapitato Yuichi Sugita, sconfitto per 6-4 6-2.

Nel doppio, partita a senso unico con Pavlyuchenkova/Khachanov che hanno lasciato appena un giochi agli avversari.

RUSSIA b. GIAPPONE 2-1

Naomi Osaka (JPN) b. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-4 3-6 7-6(5)

Karen Khachanov (RUS) b. Yuichi Sugita (JPN) 6-4 6-2

Anastasia Pavlyuchenkova/Karen Khachanov (RUS) b. Naomi Osaka/Yuichi Sugita (JPN) 4-1 4-0

CLASSIFICA GRUPPO B

Svizzera 3W 0L*

Stati Uniti 2W 1L*

Russia 1W 2L

Giappone 0W 3L

