Novak Djokovic rimanda il rientro: che 2018 sarà?

Doveva tornare alle competizioni tennistiche in quel di Abu Dhabi ma all’ultimo momento il serbo Novak Djokovic ha alzato bandiera bianca, rimandando quel rientro tanto atteso da appassionati e tifosi: un ritorno desiderato ma che ancora una volta diventa maledetto.

Sei mesi fermo, dall’ultimo Wimbledon dove perse ai quarti contro Tomas Berdych: sembrava davvero tutto pronto con il giocatore serbo ex numero 1 del mondo che affermava felice di aver vissuto sei mesi su un ottovolante con quel problema al gomito, che lo bloccava da più di un anno, finalmente guarito. Eppure il rientro si fa ancora più agognato, perché Nole alza nuovamente bandiera bianca e si prende giorni in più per arrivare meglio preparato, presumibilmente, allo Slam australiano.

Ma che Novak Djokovic tornerà in questo 2018? Difficile fare previsioni, con la carriera agonistica del serbo che a questo punto diventa sempre più un enigma. 30 anni compiuti il 22 di maggio e un ultimo anno e mezzo assai travagliato: è dal suo Roland Garros vinto nel 2016 e dal conseguente Career Slam che Nole sembra la controfigura del campione schiacciasassi che fu, con la seconda parte del 2017 persa totalmente per il suddetto infortunio. Ci sarebbe tempo per nuovi successi Slam, per rimpinguare una bacheca ricca di Major e Masters1000: in molti però credono che Djokovic, distratto anche da questioni extra tennistiche, abbia staccato la spina e che difficilmente possa tornare il dominatore di un tempo.

Ammesso ovviamente che solo il campo potrà chiarire i nostri dubbi, personalmente credo che quello occorso a Djokovic non sia così inusuale ma che ci sia la maniera di rimettersi in carreggiata, la carreggiata dei vincenti: il tennis è uno sport dove la componente psicologica gioca un ruolo fondamentale e può capitare che un campione arrivi su in cima e si renda conto di aver già ottenuto tutto il vincibile mentre se invece ci fermiamo a parlare di infortuni che limitano l’attività in campo è comprensibile che una macchina a tratti apparsa perfetta come il corpo del serbo, arrivato ai 30 anni, cominci a soffrire causa infortuni importanti.

Djokovic deve ritrovarsi e luogo migliore del campo da tennis non esiste: in questi mesi si è parlato di lui soprattutto per questioni legate al suo team e al suo allenatore. Quanto desidereremmo che a parlare fossero soprattutto però i suoi risultati? È un momento di transizione nel tennis attuale e un campione come Nole (sul fatto che sia un campione non possono esserci dubbi…) potrebbe mettere in cascina ancora titoli importanti, esattamente come hanno fatto nel 2017 Roger Federer e Rafa Nadal. E se ce l’hanno fatta loro, che in pochi davano ancora vincenti a certi livelli per limiti d’età e infortuni vari, perché non ce la potrebbe fare un giocatore come Djokovic? Prima di tutto però occorre ritrovarsi: insieme alla voglia recuperata e al fisico integro, sono sicuro che Djoker potrà tornare a divertirsi (il requisito principale per un tennista), divertirci e soprattutto vincere.

Alessandro Orecchio