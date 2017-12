WTA Shenzhen: Il Tabellone di Qualificazione. C’è Jasmine Paolini

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000

Centre Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Danka Kovinic vs [WC] Yuxuan Zhang

2. [WC] Xinyu Wang vs [6] Su Jeong Jang

3. [3] Xinyun Han vs Lesley Kerkhove (non prima ore: 07:00)

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jing-Jing Lu vs [7] Tereza Martincova

2. [2] Barbora Krejcikova vs Cagla Buyukakcay

3. Carol Zhao vs [5] Anna Blinkova

Court 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Anna Karolina Schmiedlova vs Jasmine Paolini

2. Irina Bara vs [8] Stefanie Voegele