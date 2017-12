L’enigma di Victoria Azarenka

Campionessa nel 2011 e nel 2012, Victoria Azarenka ha ricevuto una wild card per partecipare all’edizione 2018 dell’Australian Open, che inizia tra tre settimane, ma potrebbe anche non partecipare allo Slam aussie.

La bielorussa, che ha rinunciato questa domenica al torneo di Auckland, è ancora nel bel mezzo di una lunga battaglia legale che dura da mesi per la custodia del figlio Leo.

Secondo il quotidiano Marca, l’Azarenka non ha ancora il permesso di lasciare la California quando il processo è in corso, quindi i rischi di non competere a Melbourne sono, ovviamente, molto alti.

Ricordiamo che l’Azarenka non ha un team, dal momento che tutti quelli che hanno lavorato con lei hanno scelto di scegliere un altro percorso per le loro carriere di fronte all’indecisione intorno alla situazione dell’ex numero uno del mondo.