Il 2017 di Jessica Pieri: si doveva e si poteva fare di più

Stagione in positivo quella di Jessica Pieri: la tennista toscana nata nel 1997 ha chiuso il 2017 con un bilancio discreto da 37 vittorie e 28 sconfitte, più specificatamente 5/3 su cemento outdoor, 32/23 su terra rossa e 0/2 indoor (tappeto o cemento). Si poteva fare di più anche se va detto che Jessica ha raggiunto sul finire dell’anno il suo br da 220 WTA: considerando soprattutto il livello degli ITF in cui la più grande delle sorelle Pieri (Tatiana è del ’99) si è cimentata, era lecito aspettarsi qualche exploit in più condito a scalpi “eccellenti” raccolti qua e là durante la stagione. Il 2016 si era chiuso al numero 284 del ranking, si poteva pertanto scalare uno step in più.

Jessica inizia l’anno a febbraio ma i primi appuntamenti non regalano soddisfazioni, eccezion fatta per le quali superate a Shenzen: per il resto primi turni e main draw senza fortuna. Urge spostarsi sulla terra rossa sarda di Santa Margherita di Pula, ma la musica purtroppo non cambia: nei primi tre ITF giocati la Pieri non supera mai il 1T.

Il primo acuto arriva a maggio a Caserta (25k), dove la Pieri si spinge fino alle semifinali, sconfiggendo fra le altre quella Andreea Mitu che in un passato recente riuscì a raggiungere gli ottavi di finale al Roland Garros, prima di cedere solo all’esperta spagnola Paula Badosa Gibert.

Si deve aspettare luglio e il 60k di Roma per un nuovo squillo di tromba: sulla terra di casa Jessica supera la Soler Espinosa nei quarti con un duplice 6 – 1 prima di cedere il passo alla Kozlova. Manca la continuità ma il tennis sembra esserci. Altra semi ad agosto sulla terra battuta tedesca di Bad Saulgau (25k): in Germania Jessica mette a segno anche i quarti a Hechingen (60k), dove cede solo al tie break del terzo alla rumena Cadantu, già top60.

Da settembre la giovane tennista italiana sembra finalmente cambiare marcia: finale al 25k di Sofia (L contro la Tomova), prima di stabilirsi in quel di Pula (25k) dove raggiunge una finale (L contro l’italiana Chiesa), quarti di finale (L contro la Von Deichmann) e la prima vittoria della stagione, divenuta realtà a fine ottobre quando sconfigge in finale l’austriaca Julia Grabher. In terra sarda chiude la stagione a inizio novembre con un primo turno, dove abbandona per un infortunio. Meglio concentrarsi quindi sulla preparazione per l’anno che sarà, un 2018 che sarà di vitale importanza nella carriera nascente di Jessica.

L’anno nuovo ci dirà fin dove potrà arrivare la Pieri, tennista un po’ leggerina (160×48 kg) ma che quando ingrana la marcia giusta vede il livello delle sue prestazioni crescere notevolmente: con il duro lavoro, tanto fisico quanto a livello di tennis, secondo me potrà crescere e puntare nell’immediato almeno alla top150. Il tempo d’altronde è dalla sua parte…





Alessandro Orecchio